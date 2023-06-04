Паническая атака: какие симптомы и как себе помочь — рекомендации Минздрава

При панической атаке очень важно сконцентрироваться на текущем моменте всеми способами ощущения.

В Министерстве здравоохранения дали советы, как помочь себе во время так называемой "панической атаки", и назвали главные симптомы такого расстройства, особенно распространенного в нынешние стрессовые времена.

Об этом говорится на Facebook-странице Минздрава.

В ведомстве отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 264 млн человек во всем мире имеют панические расстройства. То есть от панических атак страдает 3,6% населения планеты.

Его признаками могут быть следующие симптомы:

учащенное сердцебиение;

боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ;

чрезмерное потоотделение;

дрожь, озноб или приливы жара;

одышка и чувство удушья;

тошнота и/или боли в животе;

головокружение;

чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация);

страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть;

отдельные специфические симптомы.

В Минздраве отметили, что во время панической атаки очень важно попытаться сконцентрироваться на текущем моменте всеми видами чувств, так сказать "заземлиться". Главный прием – поставить обе ступни на пол, чтобы почувствовать опору под ногами.

Одной из самых популярных техник является техника "5-4-3-2-1", во время которой следует назвать:

5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).

4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, жесткая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.).

3 вещи, которые вы слышите (например, пение птичек, звук машин, музыка).

2 вещи, которые вы испытываете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи).

1 вещь, которую вы можете почувствовать по вкусу (мятная резинка, чай и т.д.).

Напомним, ранее в Минздраве напомнили главные правила медицинской помощи для гражданских.

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