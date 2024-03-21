"Панический" поиск пищи или реальный голод: ученые обнаружили причину переедания

Новое исследование на мышах выявило доисторический механизм поиска пищи в части мозга, отвечающей за панику. Это открытие в будущем может помочь в лечении расстройств пищевого поведения у людей.

О результатах исследования рассказало издание Science Daily.

Психологи Калифорнийского университета обнаружили в мозгу мышей нейронную схему, заставляющую неустанно жаждать пищи и искать ее, даже если они сыты.

После стимулирования зоны мозга, отвечающей за страх и панику, мыши обнаруживали необычное пищевое поведение. Они энергично искали "добычу", которой могла стать не только привычная для них еда, но и вообще несъедобные предметы, например мячик для пинг-понга. Также подопытные животные предпочитали калорийную пищу, например, выбирали сладкий и жирный шоколад и игнорировали овощи. Интересно, что за чувство голода отвечает совсем другая часть мозга.

“Зона, которую мы изучаем, называется периакведуктальным серым веществом (PAG). Она расположена в стволе мозга, являющегося очень древней структурой в эволюционной истории. Поэтому этот участок функционально похож у людей и мышей. Хотя наши выводы были неожиданностью, вполне понятно, почему поиск пищи коренится в такой древней части мозга, поскольку поиск пищи – это то, чем должны заниматься все животные”, – объяснил соавтор исследования, доцент кафедры психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Авишек Адхикари.

Страх и тревога – это очень давние эволюционные механизмы выживания живых существ, позволяющие животным оценивать риски и избегать угроз жизни.

“Активация всей области PAG влечет за собой яркую паническую реакцию как у грызунов, так и у людей. Но при выборочной стимуляции только этого специфического кластера нейронов PAG мыши не испытывали страха, а начинали панически искать пищу”, – рассказал исследователь.

Ученые отметили, что жажда калорийной пищи в таком состоянии была настолько сильной, что мышей не останавливали даже физические препятствия и боль. Но если исследователи подавляли функцию кластера клеток PAG, даже голодные грызуны проявляли безразличие и отказ от еды.

“Мы считаем, что эта цепь реакций вызывает жажду именно высококалорийной пищи. Эти клетки PAG могут заставить мышь есть больше калорийной пищи даже при отсутствии голода”, – отметил Авишек.

Ученые считают, что аналогичный механизм может работать и в человеческом мозге, что объясняет, почему люди ищут "чего-нибудь вкусненького" даже после того, как сытно поели. В то же время, угнетение функций этого участка мозга может быть причиной анорексии, когда люди не получают удовольствия от пищи.

Если дальнейшие исследования подтвердят научную гипотезу, это позволит понять причины расстройств пищевого поведения на глубинном уровне и лечить их быстрее и эффективнее.