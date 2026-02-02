Паразиты атакуют половые органы: болезнь можно подхватить при контакте с водой

Паразиты под кожей человека / © Newsflash

Человечество оказалось перед новой угрозой: паразитарная болезнь, которую ранее считали проблемой только тропических стран, мутирует и захватывает новые территории. Речь идет о шистосомозе — недуге, который годами может разрушать организм изнутри, оставаясь незамеченным.

По данным ВОЗ, ситуация уже приобрела масштаб глобальной угрозы. В настоящее время в лечении нуждаются около 250 миллионов человек в 78 странах мира. Об этом говорится в статье BBC.

Коварный механизм: как паразит проникает в тело

Шистосомоз, или моллюсковая горячка, передается через контакт с пресной водой. Механизм заражения напоминает сценарий ужастика:

Личинки, переносящие пресноводные улитки, выделяют специальные ферменты, буквально растворяющие кожу человека для проникновения внутрь.

Попав в кровообращение, паразиты развиваются у взрослых особей и поселяются в сосудах.

Самки откладывают тысячи яиц. Не выводящиеся из организма застревают в тканях печени, легких и органов малого таза. Иммунная система, пытаясь атаковать чужеродные объекты, начинает уничтожать собственные здоровые органы.

Новая угроза: гибридные мутанты

Главная тревога ученых сейчас сосредоточена на гибридизации. Профессор Джанелиса Мусая из Малави обнаружила, что человеческие и животные виды паразитов начали скрещиваться.

Это создает две критические проблемы:

Устойчивость: новые формы могут быть менее уязвимыми к стандартным лекарствам. Сложность контроля: гибриды могут циркулировать между людьми и животными одновременно, что делает полное искоренение болезни почти невозможным.

Исследования показали, что 7% обнаруженных паразитов уже являются гибридами, и это, по мнению ученых, только «верхушка айсберга».

Удар по репродуктивной системе

Особенно опасен урогенитальный шистосомоз. Паразиты выбирают своей мишенью половые органы, что приводит к:

Хронические боли и бесплодие.

Повышенный риск заражения ВИЧ.

Онкологические заболевания.

Для женщин в странах, где репродуктивная функция является основой социального статуса, это заболевание становится личной трагедией. Часто симптомы шистосомоза ошибочно принимают за обычные венерические инфекции, что задерживает правильное лечение.

Угрожает ли это Европе?

Несмотря на то, что эпицентр остается Африка, случаи заражения уже фиксируются в Китае, Индонезии и даже в южной Европе. Изменение климата, активный туризм и миграция способствуют тому, что теплолюбивые улитки-переносчики осваивают новые водоемы.

Прогноз и вызовы

ВОЗ отчитывается о значительных успехах: с 2006 года благодаря массовому лечению распространенность болезни упала на 60%. Однако прогресс под угрозой — финансирование программ по борьбе с паразитами сократилось на 41% за последние пять лет.

Ученые призывают действовать на опережение, пока мутировавшие гибриды не вытеснили обычные формы и не стали новой неконтролируемой пандемией.

Напомним, врачи в Луцке получили 20-сантиметровый гельминт из опухоли в груди жительницы Волыни. Паразит попал в тело женщины, вероятно после укуса инфицированного комара.