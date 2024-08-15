Парень не спал 12 дней подряд: врач назвала это "полным безумием" и рассказала о последствиях

Хотя такая стойкость против сна, безусловно, отличная, эксперты предупреждают, что цена может быть ужасной.

Мужчина побил мировой рекорд Гиннесса, добровольно избегая сна в течение 12 дней подряд, что повлекло за собой серьезные опасения относительно состояния его здоровья. 19-летний ютубер Norme умудрился достичь ошеломляющих 264 часов и 24 минут без сна, тогда как экстренные службы, такие как скорая помощь и полиция, стояли возле его дома, готовые вмешаться.

В интервью Daily Star врач прокомментировала его "вызов".

Медик Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy рассказала, что происходит – как физически, так и морально – без сна в течение длительного периода времени: "Я думаю, что это полное безумие. Если вы хотите убить себя, это жалкий, затяжной способ сделать это. Существует очень редкое, генетически унаследованное состояние, называемое роковой бессонницей. После наступления бессонницы средняя продолжительность жизни составляет от трех месяцев до трех лет. Лекарства от нее нет. Зачем кому-то в здравом смысле хотеть подвергать себя чему-то подобному? В конце концов, что может быть приятнее, чем идти в свою прекрасную кровать каждую ночь, прижиматься к ней и засыпать? Это не просто необходимость, это одно из удовольствий жизни!".

Мы все знакомы с результатами плохой ночи: ворчливое настроение, боль в глазах и умственная вялость. Но если это только после одной ночи без сна, представьте полную хронологию. Врач поделилась, что отсутствие сна даже в течение одного дня может имитировать последствия превышения допустимой нормы алкоголя. Ситуация может обостриться к четвертому дню, когда начнут подкрадываться галлюцинации и бред.

Дебор Ли поделилась, что происходит с нашим умом и телом на каждом этапе.

День первый

Чувство сонливости после того, как мы упустили целый день сна, это больше, чем просто дискомфорт; оно делает вас раздражительным, менее сосредоточенным и с более медленными реакциями, что пугает похожими на превышение допустимой нормы алкоголя для вождения, при содержании алкоголя в крови 0,1 процента. Ждите тумана в голове, сильного желания есть и темных кругов под глазами.

День второй

На 36-часовой отметке ваше тело взывает ко сну, что приводит к самопроизвольным микроснам. Это когда вы засыпаете всего на несколько секунд, часто не осознавая этого. Ваша способность концентрироваться снижается, как и способность изучать новые вещи, ориентироваться в социальных взаимодействиях и запоминать детали, не говоря уже о задержке времени реакции и потенциальном двоении в глазах.

И если этого было недостаточно, ваш иммунный ответ получает удар из-за роста воспаления. Наступает полное истощение.

День третий

После 48 часов без сна все вышеперечисленные симптомы ухудшаются. Вы можете чувствовать себя раздражительным, тревожным и напряженным. Могут развиться слуховые или зрительные галлюцинации или бред. Вы можете чувствовать деперсонализацию, будто вы находитесь вне собственного тела. Вам может быть трудно составлять предложения во время разговора.

День четвертый

После 72 часов лишения сна наступит крайнее истощение и усталость. Галлюцинации и бред станут более частыми и сильными. Например, вы можете услышать лай собаки, когда его нет. Микросон становится более распространенным.

Ясное мышление становится невозможным. Чувство деперсонализации очень сильное.

День пятый

96 часов или более без сна может привести к полномасштабному психозу, вызванному лишением сна, который характеризуется тяжелыми галлюцинациями и бредом. Эффекты лишения сна часто достигают пика на пятый день, а затем наступают беспрецедентные последствия.

Учитывая, что Norme удалось не спать еще семь дней, влияние на его организм, безусловно, будет значительным — отсюда и убеждение врача, что испытание — "полное безумие". Дебора объяснила, что сон имеет решающее значение для повседневных функций организма, и взрослые должны стремиться как минимум к семи часам сна в сутки. Без этого вы можете настроить свой организм на плохое самочувствие.

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Даже кратковременные периоды лишения сна могут повысить ваши шансы заболеть, а эксперт предупреждает, что ваша иммунная система получает удар. Профессионалка отметила необходимость сна для поддержания мозговой активности, а сбои в воспоминаниях в этих областях могут означать постоянные проблемы для личных отношений.

Врач добавила: "Достаточный сон имеет решающее значение для хорошего здоровья. Взрослым необходимо иметь семь часов качественного сна в сутки. Даже кратковременные периоды лишения сна вызывают у вас чувство усталости, сонливости и снижения общей работоспособности. Сон так же важен, как и основные функции, такие как дыхание, еда и питье".

Напомним, ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет. Исследования американских ученых подтвердили влияние сахара на сокращение жизни человека.

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