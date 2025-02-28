Парень умер после орального секса с мужчиной: что произошло

В Канаде подросток с аллергией на арахис умер в результате реакции, спровоцированной оральным сексом.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам канадских врачей, задокументировавших этот случай в медицинском журнале, юноша занимался оральным сексом с партнером-мужчиной, который съел арахисовое масло.

В середине встречи подросток, возраст которого не установлен, стал испытывать проблемы с дыханием. Поняв, что у него аллергическая реакция, он быстро воспользовался ингалятором, который всегда носил при себе. Однако вскоре он потерял сознание.

Когда через 45 минут прибыла скорая помощь, врачи не смогли нащупать у парня пульс. Хотя медикам удалось запустить его сердце, повреждения органа оказались слишком серьезными, и на следующий день он скончался в больнице.

Причиной смерти стала анафилаксия – серьезная аллергическая реакция, вызывающая опасное для жизни воспаление дыхательных путей. Чрезвычайная иммунная реакция может осложнить или даже сделать невозможным дыхание и привести к остановке сердца из-за недостатка кислорода. Анафилаксия считается серьезной чрезвычайной ситуацией, требующей лечения, например автоинъекции адреналина и вызова скорой помощи.

Медики, описывая этот случай в журнале Allergy, Asthma & Clinical Immunology, отмечают, что в слюне мужчины, с которым встречался парень, предположительно содержались следы арахиса. По их словам, эта слюна с арахисом была отчасти поглощена чувствительной кожей на гениталиях подростка. Они отметили, что парни не целовались в последнее время, а это значит, что оральный секс был единственным способом, по которому следы арахиса могли попасть в организм жертвы.

Медики ссылаются на исследования, которые показали, что следы арахиса могут оставаться в слюне до шести часов после употребления, а аллергические реакции на поцелуи могут возникать даже после того, как человек почистил зубы, прополоскал рот и использовал жевательную резинку.

Они добавили, что поскольку презервативы не использовались, это исключает возможность того, что у подростка была неизвестная аллергия на латекс.

Напомним, подросток забеременела в результате орального секса. Врачи провели исследование и говорят, что иного объяснения нет.

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