Парики грозят женщинам серьезными проблемами со здоровьем

В образцах искусственных и натуральных волос, которые используются в париках, косах и накладных прядях, ученые обнаружили почти полсотни опасных химических веществ, которые связаны с раком груди, гормональными нарушениями и проблемами репродуктивного здоровья.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Американского химического общества.

Всего в 43 образцах нашли 170 химических веществ, из которых 48 относятся к международным спискам опасных соединений, составленных ООН и Европейским агентством по химическим веществам.

В частности, были обнаружены антипирены, пестициды и фталаты, которые нарушают гормональный баланс и могут влиять на репродуктивную систему.

В 36 образцах обнаружили 17 химикатов, связанных с раком груди, а почти 10% содержали опасные органотиновые соединения, которые обычно применяют для огнестойкого пластика.

Эти химикаты могут раздражать кожу и нарушать работу гормонов, влияя на фертильность и развитие организма.

Чаще всего в проверенных образцах ученые встречали фенол (компонент клеев и фанеры) и DEHP — вещество, которое делает пластик гибким.

«Эти вещества запускают в организме процессы, похожие на действие известных канцерогенов, и со временем повышают риск рака груди», — пояснила Элисия Франклин, ведущий автор исследования.

Исследователи проверили, в частности, 11 образцов натуральных и смешанных волос (смеси синтетических и натуральных прядей). И хотя натуральные волосы, которые продаются дороже, вроде бы не подвергаются химической обработке, в них учёные нашли больше опасных веществ, чем в некоторых синтетических образцах.

В чем опасность наращенных волос

Наращенные волосы часто нагревают или погружают в кипяток. Токсичные испарения от химических соединений, которые содержатся в них, попадают в организм как через дыхательные пути, так и через кожу.

При этом они воздействуя не только на обладательниц волос, но и на парикмахеров.

Некоторые люди испытывают зуд, покраснение, сыпь и отеки на коже головы, шеи и лице. В редких случаях могут возникать проблемы с дыханием.

Наращенные волосы опасны еще и потому, что их носят длительное время и они постоянно контактируют с кожей.

Такой хронический контакт может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

