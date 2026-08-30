Пчела, блоха или клоп: как распознать укус и не пропустить опасные симптомы

Как распознать укус насекомого и оказать помощь

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Летом и осенью активность насекомых резко возрастает. Покусать могут комары, клопы, блохи или пчелы. Все эти укусы очень неприятны, сильно чешутся и могут иметь неприятные последствия. Как снять раздражение от укуса клопов, блох или пчел?

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Укусила пчела, блоха или клопы: как снять раздражение и предотвратить последствия

Обычный укус насекомого проявляется небольшой розовой или красной припухлостью с пятнышком посередине. Обычно такие укусы чешутся и вызывают раздражение. Однако в некоторых случаях последствия бывают гораздо более серьезными.

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Клещи могут выступать переносчиками опасных инфекций — клещевого энцефалита и болезни Лайма. Блохи также опасны: именно из-за них распространяется вызывающая чуму бактерия Yersinia pestis.

Инфекция попадает к человеку от инфицированных грызунов, что становится началом развития бубонной формы заболевания. Дома лечить такое поражение невозможно — пациенту нужна срочная госпитализация и курс антибиотиков.

Кроме того, любой укус может вызвать острую аллергическую реакцию — анафилактический шок или отек гортани.

Как оказать первую помощь после укуса насекомых

Для большинства укусов достаточно базовой гигиены и местного лечения:

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Промойте пораженное место водой с мылом. Чтобы снять отек и уменьшить зуд, приложите холодный компресс на 10–15 минут. Лед обязательно заворачивайте в ткань или полотенце. Не чешите участок укуса, чтобы не повредить кожу и не занести инфекцию. Если удержаться тяжело, специалисты советуют осторожно поглаживать кожу подушечками пальцев, а не ногтями. Уменьшить воспаление помогают антигистаминные гели и кремы. В некоторых случаях по рекомендации врача или фармацевта кратким курсом применяют средства с гидрокортизоном.

В случаях укусов муравьёв для нейтрализации муравьиной кислоты иногда советуют наносить слабый щелочной раствор. Это, например, может быть паста из пищевой соды.

Если вы обнаружили на теле клеща, его нужно извлечь как можно быстрее с помощью пинцета или специальной медицинской «отверткой» для клещей. Захватите насекомое поближе к коже, и вытяните ровным движением вверх.

Категорически запрещено смазывать клеща растительным маслом, жиром, спиртом, а также крутить или сжимать его брюшко. Если в коже остается фрагмент клеща, может возникнуть небольшое воспаление.

После удаления клеща нужно записать дату укуса и наблюдать за самочувствием в течение нескольких недель. Постепенно разрастающееся специфическое красное пятно обычно появляется на 3–30-й день. Появление этого пятна, а также головные боли или повышенная усталость являются поводом для срочного визита к врачу.

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Как отличать укусы насекомых

Внешне укусы схожи, но имеют свои особенности расположения. Комары обычно кусают хаотично на открытых участках тела. Блохи оставляют скопление укусов в районе косточек и голеней. Постельные клопы кусают дорожками или небольшими группами. При этом появление клопов не связано с грязью в доме — их можно случайно принести с вещами, мебелью или багажом.

Для профилактики во время выходов на природу рекомендуют одевать закрытую одежду, заправлять штаны в носки, использовать репелленты, а после прогулки тщательно осматривать все тело.

Дома установите москитные сетки, регулярно стирайте постель при высоких температурах и своевременно обрабатывайте животных против блох.

К врачу необходимо обратиться в случаях крупных красных пятен и отеков по всему телу при появлении гноя, чувства лихорадки или повышения температуры.

Если после укуса насекомого возникло затрудненное или свистящее дыхание, отек языка или горла, тяжесть при глотании, головокружение или внезапная слабость — срочно вызывайте скорую помощь.

Первая помощь после укуса пчелы или осы

Напомним, что летом укусы пчел и ос попадаются довольно часто, вызывая боль, отек и зуд. В случае укуса пчелы в первую очередь следует осторожно соскоблить ногтем или пластиковой карточкой, избегая сжатия пальцами или пинцетом.

Затем участок нужно промыть водой с мылом, обработать антисептиком и приложить холодный компресс на 10–15 минут. Для уменьшения симптомов можно принять антигистаминный препарат, использовать специальный гель или нанести кашицу из пищевой соды или измельченный активированный уголь.

Немедленно вызвать скорую помощь нужно при укусах в шею, губу или язык, а также при появлении затрудненного дыхания, головокружения или сильного отека. В то же время, медики предостерегают: в случае укуса змеи категорически запрещено высасывать яд, делать разрезы, накладывать жгут, прикладывать лед или употреблять алкоголь.

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