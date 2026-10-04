Пенистая моча: когда это норма, а когда может свидетельствовать о проблемах с почками

Женщина в туалете / © pexels.com

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Пена или пузырьки в моче не всегда означают проблемы со здоровьем. Однако если моча регулярно становится заметно пенистой, а вместе с этим появляются отеки, усталость, изменение цвета мочи или другие симптомы, следует обратиться к врачу.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Разовое появление пены часто имеет совершенно безопасное объяснение. Например, пузырьки могут образовываться из-за сильной струи мочи, которая попадает в воду в унитазе. В этом случае они обычно быстро исчезают и не свидетельствуют о заболевании.

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Однако регулярная или все более сильная пенистость требует внимания. Одной из возможных причин является протеинурия — состояние, при котором в моче содержится избыточное количество белка. Иногда это может являться признаком нарушения работы почек.

Почему моча может пениться

На вид мочи могут оказывать влияние вполне обычные обстоятельства. В частности, временное появление пены способны повлечь за собой обезвоживание, интенсивные физические нагрузки, высокая температура тела или сильный стресс.

Когда человек употребляет мало жидкости, моча становится более концентрированной и может выглядеть более темной. После жаркого дня, активной тренировки или недостаточного питья такое изменение не обязательно свидетельствует о болезни.

Еще одна возможная причина — инфекция мочевыводящих путей. В таком случае обычно возникают и дополнительные симптомы: жжение или боль при мочеиспускании, частые позывы к туалету, дискомфорт в нижней части живота. Определить наличие инфекции помогает анализ мочи.

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Когда пена может указывать на проблемы с почками

Если пенистая моча наблюдается регулярно, одной из причин может быть повышенное выделение белка с мочой.

В норме почки отфильтровывают кровь и задерживают большие молекулы, в том числе значительную часть белков. Если фильтры почек повреждаются, белок может попадать в мочу.

На ранних этапах протеинурия нередко не имеет других явных проявлений. Поэтому определить проблему только по внешнему виду мочи невозможно — для этого нужно лабораторное исследование.

В то же время, протеинурия не всегда означает хроническую болезнь. Временное повышение белка может возникать после интенсивных физических нагрузок, лихорадки, воспаления или обезвоживания.

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Особенно внимательными должны быть люди с диабетом и гипертонией

Сахарный диабет и высокое АД относятся к факторам, которые могут постепенно повреждать почки.

Проблема в том, что на начальных этапах такое поражение часто развивается без выраженных симптомов. Поэтому людям с диабетом или гипертонией важно регулярно контролировать функцию почек и сдавать анализы мочи.

Появление пенистой мочи само по себе еще не означает, что началось поражение почек. Однако если такое изменение стало постоянным, его не следует игнорировать.

На какие симптомы следует обратить внимание

Особенно насторожить должны не только смены мочи, но и отеки. Они могут появляться вокруг глаз, на ногах, стопах, лодыжках или руках.

Также поводом для медицинской консультации является кровь в моче, необычная усталость, повышение АД, изменение цвета мочи, одышка или другие новые симптомы.

При некоторых заболеваниях почек моча может становиться розовой, красной, чайного или темного цвета из-за примесей крови. Такие изменения нуждаются в обследовании, ведь причины могут быть разными — от инфекции мочевыводящих путей до заболеваний почек.

Как проверить, есть ли проблема

По внешнему виду мочи невозможно точно определить, содержит ли она избыточное количество белка. Для этого производят лабораторный анализ.

Исследование может показать наличие белка, крови, глюкозы и других характеристик. В случае необходимости врач назначает дополнительные анализы, чтобы определить количество белка и установить причину его появления в моче.

Поэтому редкие пузырьки, которые быстро исчезают, чаще всего не являются поводом для паники. Но если моча регулярно пенится, симптом усиливается или к нему прибавляются отеки, кровь в моче, усталость или повышенное давление, следует обратиться к врачу и пройти обследование.

Напомним, цвет мочи может изменяться в зависимости от количества выпитой воды, питания, физических нагрузок, лекарств и состояния здоровья. Прозрачная моча может свидетельствовать о чрезмерном потреблении жидкости, в то время как темная часто указывает на обезвоживание. Желтый или янтарный оттенок обычно считается нормальным. Розовый или красный цвет иногда вызывают продукты типа свеклы, но также он может быть признаком крови в моче, инфекции, травмы или заболеваний почек. Если необычный цвет не исчезает в течение суток или причина смены неясна, следует обратиться к врачу.

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