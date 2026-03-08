- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 2 мин
Переход на летнее время: когда пить кофе, чтобы быстрее адаптироваться
Переход на летнее время может быть трудным для многих людей, особенно для тех, кто испытывает проблемы со сном и адаптацией к новым режимам.
Переход на летнее время является ежегодным событием, ставшим нормой в большинстве стран мира. Однако не все люди реагируют на это явление одинаково, так как такие изменения могут повлиять на ритм сна и физиологические процессы в организме.
Все аспекты нашей жизни нарушаются, когда мы переводим часы вперед и назад. Наш кофейный ритуал не исключение. В первые несколько дней мы вынуждены привыкнуть к потере часа, поэтому просыпаемся менее отдохнувшими и нуждаясь в кофеиновом заряде.
Кофеин может влиять на циркадный ритм, который является нашими внутренними часами.
В целом людям следует быть особенно осторожными по поводу общих советов или рекомендаций по времени употребления кофе, поскольку организм каждого реагирует по-разному на кофеин/кофе.
Поскольку весенний переход на летнее время наиболее труден для адаптации, употребление кофе может помочь организму легче адаптироваться к изменению времени. Эксперты советуют пить утренний кофе после пробуждения. При сонливости также можно употреблять напиток.
Когда в Украине переводят часы на летнее время
Сегодня перевод часов на летнее и зимнее время регулируется постановлением Кабинета министров.
Согласно традиционному графику:
Летнее время начинается в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов переводят на час вперед.
Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки поворачивают на час назад.
В 2026 году переход на летнее время состоится 29 марта в 3:00 по местному времени.