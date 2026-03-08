Переход на летнее время: когда пить кофе, чтобы быстрее адаптироваться

Избегайте любого кофеина после 15:00 / © Pixabay

Переход на летнее время является ежегодным событием, ставшим нормой в большинстве стран мира. Однако не все люди реагируют на это явление одинаково, так как такие изменения могут повлиять на ритм сна и физиологические процессы в организме.

Все аспекты нашей жизни нарушаются, когда мы переводим часы вперед и назад. Наш кофейный ритуал не исключение. В первые несколько дней мы вынуждены привыкнуть к потере часа, поэтому просыпаемся менее отдохнувшими и нуждаясь в кофеиновом заряде.

Кофеин может влиять на циркадный ритм, который является нашими внутренними часами.

В целом людям следует быть особенно осторожными по поводу общих советов или рекомендаций по времени употребления кофе, поскольку организм каждого реагирует по-разному на кофеин/кофе.

Поскольку весенний переход на летнее время наиболее труден для адаптации, употребление кофе может помочь организму легче адаптироваться к изменению времени. Эксперты советуют пить утренний кофе после пробуждения. При сонливости также можно употреблять напиток.

Когда в Украине переводят часы на летнее время

Сегодня перевод часов на летнее и зимнее время регулируется постановлением Кабинета министров.

Согласно традиционному графику:

Летнее время начинается в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов переводят на час вперед.

Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки поворачивают на час назад.

В 2026 году переход на летнее время состоится 29 марта в 3:00 по местному времени.