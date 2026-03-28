Переход на летнее время: нейробиолог рассказал, что поможет быстро привыкнуть к новому ритму

Переход на летнее время / © Фото из открытых источников

Перевод часов вперед 29 марта может вызвать симптомы, похожие на «джетлаг» из-за потери часа сна. Впрочем, нейробиолог Роб Лукас утверждает: адаптацию можно облегчить простой сменой режима. Ключевую роль в этом играет утренний свет.

Об этом сообщило издание Mirror.

Профессор неврологии Манчестерского университета Роб Лукас объяснил, что внутренние биологические часы человека ориентируются прежде всего на свет. Именно поэтому для быстрой адаптации к новому времени важно утром получать как можно больше естественного освещения.

По его словам, если нужно начать просыпаться раньше, стоит сразу после пробуждения выходить на улицу и проводить время при дневном свете. Это помогает организму быстрее «перестроиться» на новый ритм.

Ученый также обратил внимание, что перевод часов происходит в выходные не случайно — в этот период люди имеют больше гибкости в графике. Он советует использовать воскресенье как старт адаптации, чтобы к понедельнику организм уже частично привык к новому времени.

Специалист отмечает: ночью спальню следует держать максимально темной, а утром — наоборот увеличивать влияние яркого света. Именно утренний солнечный свет является главным сигналом для «перезагрузки» циркадного ритма.

В целом эксперты советуют проводить не менее 15 минут на свежем воздухе в течение первых 30-60 минут после пробуждения в воскресенье, а также в последующие дни после перевода часов.

Переход на летнее время меняет баланс света и темноты: утра становятся темнее, а вечера — светлее. Именно поэтому утренний свет выступает главным сигналом для адаптации организма к новому режиму.

Напомним, в Украине дважды в год переводят часы — весной и осенью. Уже 29 марта страна перейдет на летнее время: в 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед — на 04:00.