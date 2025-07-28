Переломный момент: ученые сказали, когда происходит ускорение старения

Старение / © Credits

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Ученые установили, когда наступает момент ускорения старения человека. Скорее всего, это происходит примерно в 50 лет.

Об этом сообщает nature.

Когда и почему наступает переломный момент в процессе старения

Исследование, опубликованное 25 июля в журнале Cell 1, также предусматривает, что некоторые ткани, особенно кровеносные сосуды, стареют быстрее других и идентифицируют молекулы, которые могут ускорить течение времени.

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Учитывая результаты исследования, старение нелинейно, а характеризуется периодами быстрых изменений. Однако необходимы более масштабные исследования, прежде чем ученые смогут назвать 50-летний возраст кризисным, считает Майя Олецка, изучающая старение в Институте старения имени Лейбница — Институт Фрица Липмана в Йене (Германия).

«Есть волны возрастных перемен. Но пока сложно сделать общий вывод о времени наступления переломных моментов».

Предыдущие исследования показали, что разные органы могут подвергаться старению с разной скоростью. Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, Гуанхуэй Лю, изучающий регенеративную медицину в Китайской академии наук в Пекине, и его коллеги собрали образцы тканей 76 человек китайского происхождения в возрасте от 14 до 68 лет, умерших от несчастного случая, вызванного черепно-мозговой травмой. Образцы были получены из органов, представляющих восемь систем организма, включая сердечно-сосудистую, иммунную и пищеварительную.

Следующий шаг — исследователи создали компендиум белков, выявленных в каждом из образцов.

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Как утверждает Майкл Снайдер, генетик из Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии, это хорошо согласуется с предварительными данными.

«Это соответствует идее о том, что гормональный и метаболический контроль играет немаловажную роль. Именно здесь происходят самые существенные изменения с возрастом», — говорит он.

В возрасте от 45 до 55 лет наступил переломный момент, отмеченный значительными изменениями уровня белка. Наиболее выраженные изменения были обнаружены в аорте — главной артерии организма, которая приносит насыщенную кислородом кровь от сердца. Исследователи обнаружили один производимый в аорте белок, который при введении мышам вызывает признаки ускоренного старения. Лю предполагает, что кровеносные сосуды действуют как проводник, перенося способствующие старению молекулы в отдаленные точки организма.

По словам Снайдера, это исследование является важным дополнением к предыдущим, в которых для мониторинга возрастных изменений анализировались циркулирующие в крови молекулы, а не образцы тканей, взятых из отдельных органов.

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«Мы как машина. Некоторые детали изнашиваются быстрее», — объяснил он.

По его словам, понимание того, какие детали подвержены износу, может помочь исследователям разработать методы вмешательства для содействия здоровому старению.

В прошлом году Снайдер и его коллеги обнаружили переломные моменты в процессе старения в возрасте 44 и 60 лет 3. Другие исследования обнаружили ускоренное старение в разное время, в том числе в возрасте около 80 лет, которое выходит за рамки текущего исследования.

По словам Лю, разногласия с результатами других исследований могут возникать из-за использования различных типов выборок, групп населения и аналитических подходов.

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Эти данные будут накапливаться быстро, говорит Олецкая, поскольку исследователи все чаще используют в своих исследованиях подробные временные ряды, а не просто сравнивают молодых и старых. И эти результаты могут помочь исследователям интерпретировать эти периоды скорых изменений.

«Сейчас мы не понимаем, что запускает этот переходный момент. Это действительно интригующая новая область», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что команда ученых объявила о разработке новых препаратов, которые могут влиять на ключевой механизм клеточной гибели — некроз. Это может открыть путь к замедлению возрастных заболеваний и больше всего — самого процесса старения.

Речь идет о перспективе создания так называемых «антинекротических» препаратов. Дело в том, что некроз — незапрограммированная форма гибели клеток, которая отличается от природного апоптоза.

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Именно этот процесс связывается с развитием возрастных заболеваний — болезни Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистых нарушений, почечной недостаточности и т.д. Если удастся вмешаться в механизмы некроза на ранней стадии, это может открыть новые горизонты для лечения и профилактики этих болезней.

Исследователи отмечают, что нарушение ионного баланса и усиленный некроз — один из ключевых вызовов для организма в условиях старения.

Да, если удастся научиться временно останавливать некроз, объясняют ученые, можно будет разорвать цепь разрушения, восстановить нормальные функции клеток и запустить механизмы регенерации.