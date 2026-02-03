- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Переохлаждение и обморожение: как уберечь себя
Переохлаждение может возникать даже при относительно теплой погоде (выше 4°C), если человек промок, вспотел или долго находился на холодном ветре.
С наступлением сильных морозов риск получить переохлаждение или обморожение резко возрастает.
В Центре общественного здоровья напоминают, когда температура превышает -4°C, организм может переохладиться, если человек промок, вспотел или долго находится на холодном ветре.
Снижение температуры тела ниже 35°C замедляет работу сердца, мозга и легких, а без своевременной помощи может оказаться смертельно опасным.
Основными факторами, повышающими риск переохлаждения, является высокая влажность, холодный ветер, мокрая или тесная одежда и обувь. Также опасно долго оставаться без движения — кровообращение замедляется и тепло быстрее теряется.
Специалисты отмечают: чтобы предотвратить переохлаждение, важно поддерживать активность, однако не допускать чрезмерного потоотделения.
Полезно пить теплые напитки — воду или чай, чтобы избежать обезвоживания, и соблюдать полноценное питание.
Вместо этого от алкоголя лучше отказаться, ведь он вызывает обманчивое чувство тепла и ускоряет потерю тепла телом.
Признаки переохлаждения
Первыми признаками переохлаждения являются дрожь, бледная холодная кожа, замедленное дыхание, нечеткая речь, слабый пульс и расстройство координации.
Впоследствии могут появиться сонливость, спутанное сознание или даже обморок.
В такой ситуации нужно срочно переместить пострадавшего в теплое место, укрыть от ветра, подложить под него сухое одеяло и снять мокрую одежду.
Напомним, Украину накрыла вторая волна морозов. По данным синоптиков температура опустится ночью до -30. Сильные морозы будут содержаться еще не менее суток.