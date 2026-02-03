Переохлаждение и обморожение: как уберечь себя

Одна из самых распространенных опасностей зимой — переохлаждение и обморожение / © УНИАН

С наступлением сильных морозов риск получить переохлаждение или обморожение резко возрастает.

В Центре общественного здоровья напоминают, когда температура превышает -4°C, организм может переохладиться, если человек промок, вспотел или долго находится на холодном ветре.

Снижение температуры тела ниже 35°C замедляет работу сердца, мозга и легких, а без своевременной помощи может оказаться смертельно опасным.

Основными факторами, повышающими риск переохлаждения, является высокая влажность, холодный ветер, мокрая или тесная одежда и обувь. Также опасно долго оставаться без движения — кровообращение замедляется и тепло быстрее теряется.

Специалисты отмечают: чтобы предотвратить переохлаждение, важно поддерживать активность, однако не допускать чрезмерного потоотделения.

Полезно пить теплые напитки — воду или чай, чтобы избежать обезвоживания, и соблюдать полноценное питание.

Вместо этого от алкоголя лучше отказаться, ведь он вызывает обманчивое чувство тепла и ускоряет потерю тепла телом.

Признаки переохлаждения

Первыми признаками переохлаждения являются дрожь, бледная холодная кожа, замедленное дыхание, нечеткая речь, слабый пульс и расстройство координации.

Впоследствии могут появиться сонливость, спутанное сознание или даже обморок.

В такой ситуации нужно срочно переместить пострадавшего в теплое место, укрыть от ветра, подложить под него сухое одеяло и снять мокрую одежду.

Напомним, Украину накрыла вторая волна морозов. По данным синоптиков температура опустится ночью до -30. Сильные морозы будут содержаться еще не менее суток.