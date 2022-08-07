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Переселенцам должны предоставлять медуслуги независимо от места жительства или регистрации: что в списке

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Переселенцам должны предоставлять медуслуги независимо от места жительства или регистрации: что в списке

Фото: Первое территориальное медицинское объединение города Львова

Более 15% украинцев из-за войны войны вынуждены были покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.

Ограниченный доступ к медицинским услугам, посттравматические стрессы, неудовлетворительные бытовые условия могут вызвать как обострение имеющихся хронических заболеваний, так и появление новых.

В Минздраве обратили внимание, что переселенцы имеют право получать первичную медицинскую помощь по месту жительства и без деклараций, отсутствие регистрации или декларации с врачом не является основанием для отказа в предоставлении ГТД.

У врача, оказывающего первичную медицинскую помощь (терапевт/педиатр/семейный врач), можно получить:

  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья,
  • диагностику и лечение заболеваний,
  • базовые тесты и анализы,
  • направление к врачам узкой специализации или на обследование,
  • паллиативную помощь,
  • рецепты по программе «Доступные лекарства» и инсулин (если это повторный рецепт),
  • прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

Напоминаем, чтобы получить узкоспециализированную помощь по-прежнему нужно направление к узкому специалисту.

Отказать в направлении врач ПМД может только в одном случае: если считает, что консультация/обследование узкого специалиста не требуется.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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Дата публикации
Просмотры
3821
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