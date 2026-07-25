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Персик или нектарин — какой фрукт полезнее на самом деле и есть ли между ними разница
Наибольшие отличия между этими фруктами касаются не калорийности, а содержания биологически активных веществ.
Персики и нектарины — фрукты похожие, но с имеющимися отличиями. Внешне они отличаются кожей и содержанием питательных веществ и витаминов.
Об этом пишет Real simple.
Некоторые считают, что нектарины слаще и сочнее персиков, но вкус и консистенция полностью зависят от самого фрукта, а также от его спелости.
Пищевая ценность фруктов
С точки зрения пищевой ценности фрукты имеют много общего. Приблизительно 85-90% их массы составляет вода, поэтому они хорошо освежают в жару и имеют невысокую калорийность.
В среднем 100 г свежих плодов содержат только 40-50 ккал, что делает их пригодными даже для людей, контролирующих массу тела.
По данным FoodData Central Министерства сельского хозяйства США (USDA), фрукты являются источником клетчатки, витамина С, калия и небольшого количества витаминов группы B. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, поддерживает нормальную работу кишечника и оказывает положительное влияние на состав кишечной микробиоты.
Персики и нектарины содержат каротиноиды. Оба фрукта обладают мочегонным свойством, выводят из организма токсины и свободные радикалы.
К тому же в нектаринах более высока концентрация витамина А, С, железа, калия, магния и бета-каротина.
Важно: людям с повышенным уровнем сахара в крови следует помнить, что нектарин в разы слаще персика.
Раньше мы писали о пользе персиков для здоровья. Больше об этом читайте в новости.