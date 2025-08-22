Персик или нектарины: какой фрукт более полезен для здоровья

Персик — диетический фрукт / © Credits

Персик и нектарины — два фрукта, часто вызывающих вопросы у покупателей. Внешне они очень похожи, но имеют некоторые отличия в их пользе для здоровья.

Фрукты являются отличными источниками пищевых волокон. В частности, влияние на организм таково: улучшенное пищеварение, пониженное артериальное давление, пониженный уровень липидов, уменьшение общего воспаления, стабилизированный уровень сахара в крови.

Польза для здоровья

Персики богаты витаминами A, C, E и K, а также витаминами группы B (ниацин, тиамин, рибофлавин). Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.

Персики содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и лютеин, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.

Низкое содержание калорий делает персики отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой.

Нектарины также богаты витаминами A, C и E, а также витаминами группы B. Высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Нектарины содержат антиоксиданты, такие как кверцетин и антоцианы, обладающие противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Нектарины содержат больше сахара, чем персики, что делает их более калорийными.

Оба фрукта имеют свои уникальные преимущества для здоровья, поэтому выбор между ними зависит от ваших предпочтений и потребностей.

Нутрициологи говорят, что персик — фрукт водянистый, волокнистый с низким гликемическим индексом. Он подходит для тех, кто сбрасывает избыточный вес и для диабетиков, но нужно обращать внимание на его количество в вашем рационе. Если злоупотреблять персиком, то в вашей крови может подняться уровень сахара. Но если вы будете есть этот фрукт после основного приема пищи, например, как десерт, то, говорят врачи, все будет хорошо, ведь важно, что ваш рацион был сбалансирован.

