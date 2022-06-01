Первая помощь при отравлении оксидами азота: что делать в случае химической атаки

На улице не прикасайтесь к предметам, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее оставьте зону поражения.
Минздрав публикует инструкцию, что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.
В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.
При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не прикасайтесь к предметам, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее оставьте зону поражения.
Также Минздрав публикует инструкцию, какую первую помощь следует оказывать при отравлении химическими веществами.
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