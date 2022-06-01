Первая помощь при отравлении оксидами азота: что делать в случае химической атаки

Первая помощь при отравлении оксидами азота: что делать в случае химической атаки

На улице не прикасайтесь к предметам, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее оставьте зону поражения.

Минздрав публикует инструкцию, что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не прикасайтесь к предметам, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее оставьте зону поражения.

Также Минздрав публикует инструкцию, какую первую помощь следует оказывать при отравлении химическими веществами.

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