Первая помощь при переохлаждении в воде: врачи представили признаки гипотермии

Несмотря на летнее время, вода, которая выливается из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами, холодная (сейчас ее температура едва достигает 16-17 °C).

Длительное пребывание в холодной воде может повлечь за собой переохлаждение организма (гипотермию). Это происходит, когда под влиянием холода температура тела падает ниже 35 °C.

Об этом сообщают специалисты Минздрава.

Медики сообщили о признаках гипотермии и правилах первой помощи в случае переохлаждения, если кто-то рядом с вами упал в воду или находился в ней в течение длительного времени.

Первая помощь при переохлаждении в воде Фото: Минздрав

Как сообщить о необходимости помощи

Звоните по телефону: 101 и 103 или по единственному номеру 112.

Ни в коем случае не подвергайте себя опасности. Старайтесь извлечь человека из воды только если это безопасно для вас. Лучше всего использовать для этого длинную ветку или веревку, за которую может держаться пострадавший.

Напомним, враг в ночь на 6 июня взорвал Каховскую ГЭС. Из-за угрозы подтопления Херсонской области эвакуируют людей. Эксперты предупреждают о тяжелых экологических последствиях.

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