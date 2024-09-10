Первая в истории пересадка глаза: фото мужчины через год после уникальной операции

Стало известно, может ли он видеть.

Через год после первой в мире трансплантации целого глаза и части лица Аарон Джеймс обретает красоту в повседневной жизни.

Об этом он рассказал в интервью New York Post.

Он наконец снова может оценить твердую пищу – даже обоняние доставляет ему простое удовольствие – и не вздрагивает, когда смотрит в зеркало.

"Мне дали второй шанс, и я не воспринимаю ни одного мгновения как должное", — сказал 47-летний Джеймс.

Работник линии электропередач из Арканзаса, США, потерял левый глаз, левое веко, нос, губы и большое количество тканей лица, когда его лицо задело проволоку под напряжением 7200 вольт во время ужасного несчастного случая на производстве в 2021 году.

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

Ветеран Национальной гвардии США проснулся в больнице через шесть недель с пустой глазницей на месте левого глаза, узелком вместо носа и дыркой, едва напоминающей рот.

Врачи ампутировали ему левую руку выше локтя, установили протез и научили ходить.

А в мае в 2023 году хирурги из NYU Langone Health вошли в историю, заменив Джеймсу левый глаз и половину лица, полученные от 30-летнего донора, чей мозг был признан мертвым.

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

Исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, показывает, как чувствует себя Джеймс после 21-часовой революционной операции, ставшей первой человеческой трансплантацией целого глаза и единственной успешной комбинированной трансплантацией в своем роде.

"Результаты, которые мы наблюдаем после этой процедуры, просто невероятны и могут проложить путь к новым клиническим протоколам и вдохновить на дальнейшие исследования сложных трансплантаций, содержащих критические органы чувств", — говорит доктор Вайдехи С. Дедания, офтальмолог и специалист по сетчатке глаза отделении офтальмологии в Университете Лангона (NYU Langone).

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

Но не все новости хорошие – Джеймс все еще не может видеть пересаженным глазом, и хирургическая команда сообщает, что повреждение зрительного нерва при восстановлении привело к некоторой потере ткани сетчатки. Впрочем, в глазу сохраняется нормальное давление и хороший кровоток. Тесты также показывают, что палочки и колбочки – фоторецепторы в сетчатке, отвечающие за зрение – пережили трансплантацию. Есть надежда, что будущие трансплантации целого глаза смогут восстановить зрение.

"Мы выполнили работу по пересадке глаза. Теперь нам нужно приложить еще больше усилий, чтобы понять, как восстановить зрение", — сказал доктор Эдуардо Д. Родригес, возглавлявший команду из 140 человек, работавшую над операцией Джеймса.

Аарон Джеймс / Фото: NYU Langone Health

"Наши открытия за последний год дают многообещающие первые результаты, закладывая фундамент для дальнейших достижений и исследований", — добавил Родригес, директор Программы по трансплантации лица в Лангоне, Нью-Йоркский университет. "Мы действительно ошеломлены выздоровлением Аарона".

Джеймс считает честью быть "нулевым пациентом".

"Даже если я не могу видеть новым глазом, я вернул себе качество жизни, и я знаю, что это шаг вперед на пути к помощи будущим пациентам", – сказал он.

Сейчас он и его жена, с которой он в браке почти 21 год, Меган, готовятся к следующему событию – отправке дочери Элли в колледж.

"Я снова стал нормальным парнем, занимающимся обычными делами", — радостно признался Джеймс.

Аарон с женой / Фото: NYU Langone Health

Напомним, "фейковый" врач прооперировал пациента, просматривая пошаговое видео на YouTube. Он смотрел, как удалять камни из желчного пузыря. 15-летний подросток скончался.

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