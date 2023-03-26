Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться в ваших глазах — исследование

Глаза – это больше, чем зеркало души – это отражение когнитивного здоровья человека.

Болезнь Альцгеймера зарождается в мозгу за десятилетие до появления первых симптомов потери памяти.

Об этом сказал невролог, специалист по профилактике болезни Альцгеймера Ричард Айзексон, пишет CNN.

"Если врачи смогут определить болезнь на ранних стадиях, люди получат возможность нормальной жизни с контролем своих модифицированных факторов риска, таких как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет", — сказал Айзексон.

Однажды врачи смогут использовать тесты для проверки зрения, чтобы определить снижение когнитивных функций сразу после начала процесса.

"Наше исследование является первым, в ходе которого проведен глубокий анализ белковых профилей и молекулярных, клеточных и структурных эффектов болезни Альцгеймера на сетчатке глаза человека, а также как они соответствуют изменениям в мозгу и когнитивным функциям", — сказала исследовательница Майя Коронио-Хамауи.

По ее словам, эти изменения в сетчатке связаны с изменениями в частях мозга, которые называются энторинальной и височной корой, центром памяти, навигации и восприятия времени.

Исследователи собирали образцы сетчатки и мозговой ткани от 86 доноров с болезнью Альцгеймера и легкими когнитивными нарушениями. Это, по словам авторов, самая большая группа образцов сетчатки, которую когда-либо изучали.

Затем специалисты сравнили образцы от доноров с нормальной когнитивной функцией с теми, у кого были легкие когнитивные нарушения, и доноры с поздней стадией болезни Альцгеймера.

Исследование, опубликованное в феврале в журнале Acta Neuropathologica, выявило значительное увеличение бета-амилоида, ключевого маркера болезни Альцгеймера, у людей как с болезнью Альцгеймера, так и с ранним понижением когнитивных функций.

Исследование показало, что микроглиальные клетки, отвечающие за восстановление и поддержку других клеток, включая очистку бета-амилоида из мозга и сетчатки, уменьшились на 80% у тех, кто имел когнитивные проблемы.

"Также были найдены маркеры воспаления, которые могут быть не менее важным показателем прогрессирования заболевания", – сказал Айзексон.

Выводы были очевидны у людей с отсутствием или минимальными когнитивными симптомами, что свидетельствует о том, что эти новые тесты глаз могут быть пригодными для помощи в ранней диагностике.

Исследователи обнаружили большее количество иммунных клеток, плотно окружающих бета-амилоидные бляшки, а также другие клетки, ответственные за воспаление и гибель клеток и тканей.

Эксперимент показал, что атрофия тканей и воспаление в клетках на дальней периферии сетчатки были наиболее предсказуемыми для когнитивного статуса.

"Эти выводы могут привести к разработке методов визуализации, которые позволят нам диагностировать болезнь Альцгеймера раньше и точнее, а также наблюдать за ее прогрессированием неинвазивно", — отметил специалист.

Существует мнение диетологов, что с возрастом пища все больше влияет на здоровье человека в целом и работу его мозга в частности.

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