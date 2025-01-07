Первый случай: грудь 19-летней женщины втрое увеличилась после вакцинации от COVID — фото

Грудь 19-летней женщины ошеломляюще увеличилась от размера B до G за шесть месяцев после вакцинации против COVID-19 от Pfizer, что исследователи называют первым в своем роде случаем.

Об этом сообщает New York Post.

Неизвестная "здоровая молодая женщина" начала ощущать стремительный рост через неделю после вакцинации в сентябре в 2022 году – и он ухудшился после второй дозы.

"Пациентка считала, что вакцина повлекла за собой рост груди, однако ее беспокойство не было должным образом рассмотрено врачами первичного звена, что привело к недоверию к системе здравоохранения", — написали исследователи из Торонто в журнале Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open.

Авторы исследования указали на так называемый феномен "увеличения груди Pfizer" — некоторые женщины утверждали, что их грудь увеличилась после прививки, но нет никаких доказательств того, что это так.

Исследователи сообщают, что хотя увеличение лимфатических узлов является "известным побочным эффектом" вакцинации против COVID-19, изменения структуры или плотности ткани молочной железы происходят "чрезвычайно редко".

Авторы отмечают, что был лишь один опубликованный случай, в котором подробно описаны характерные изменения в груди после введения бустера Pfizer, и это была заметная опухоль. У этой женщины уплотнения не было.

У женщины было обнаружено очень редкое состояние, при котором доброкачественная опухоль под названием PASH влечет за собой сильное увеличение груди – задокументировано менее 20 таких случаев.

Грудь женщины втрое увеличилась после вакцинации

"Этот случай является первым, который продемонстрировал временную связь между PASH-ассоциированной гигантомастией и вакциной", – пишут исследователи.

Женщина сообщила, что чувствовала покалывание в груди до того, как она увеличилась. Врачи не заметили гормональные изменения в ее анализах крови и безрезультатно прописали ей стероиды и антибиотики.

Ее грудь перестала расти через шесть месяцев, и через пять месяцев она перенесла операцию по уменьшению груди, говорится в отчете о случае.

В ходе операции она потеряла много крови, что ограничило количество ткани молочной железы, которую хирурги смогли удалить. У нее двойной D размер груди, и ей может потребоваться еще одна операция по уменьшению груди, чтобы вернуться к нормальному размеру.

Грудь женщины после уменьшения

Авторы исследования Торонто призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы выяснить, существует ли связь между вакциной против COVID-19, PASH и быстрым ростом груди.

Начиная с 2020 года, в мире было введено более 13,6 млрд доз вакцины против COVID-19. Небольшая доля вакцинированных нанесла ущерб от уколов, но медики утверждают, что польза от вакцинации все равно преобладает риски.

Напомним, хирург подхватил редкий рак у пациента во время операции. Инцидент произошел еще в 90-х годах, но о нем снова заговорили после того, как ученые изучили редкий случай.

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