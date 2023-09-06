Первый урок Соломии: шестилетняя девочка с Волыни, которой летом пересадили сердце, пошла в школу

Девочка родилась здоровой, но в результате перенесенной вирусной болезни получила осложнение на сердце.

Соломейка стала самой молодой в Украине пациенткой с трансплантированным сердцем. Донором тоже стал ребенок. Сейчас девочка, перенесшая сложную операцию, первоклассница. Правда, в этом году в школу не будет ходить. Будет учиться дома.

Корреспондентка ТСН Татьяна Хомич рассказала о первых уроках и новом сердце девочки.

"В праздничном наряде Соломейка встречает свою первую учительницу. Но пришла с гостинцами. Сегодня у Соломейки было сразу несколько уроков. Однако не в школе. Свой первый год девочка будет учиться дома, как рекомендовали врачи. На праздник первого звонка девочка ходила в маске. А в дальнейшем. к ней домой будут приходить учителя", — рассказала Татьяна Хомич.

Каждой улыбке Соломии радуется мама девочки.

Соломия родилась здоровой, но в результате перенесенной вирусной болезни получила осложнение на сердце. Кардиомиопатия — это поражение сердечной мышцы. Пересадку сердца Соломийка ждала полтора года.

Мама вспоминает, как летом позвонили по телефону врачи и сообщили, что есть сердце. Донором стал 4-летний Юрчик. Из-за внезапного кровоизлияния он погиб. Но дал новую жизнь Соломийцам.

Шестилетняя Соломия из Волыни, которой летом пересадили сердце, пошла в школу Фото: ТСН

Операция, самые длинные минуты ожидания и страх

То, что хуже всего позади, мама поняла, когда дочь отозвалась после операции и попросила есть.

"Мама, принеси мне водички и бананчик. И палочку", — попросила маленькая.

Специально для ТСН Соломейка примерила праздничное платье. Ее мечтает надеть на свадьбу сестры через несколько дней и будет выходить замуж.

Свадьба была запланирована на день, когда Соломию увезли на трансплантацию в Киев. Так что праздник пришлось перенести.

"В два часа ночи Соломийцы операцию сделали мама написала, что сердечко прижилось, столько радости было", – рассказывает корреспондентка.

В скором времени Соломийка с мамой поедут на обследование в Институт сердца. Пока же девочка принимает лекарства, избегает физических нагрузок. И прислушивается: как бьется ее новое сердце.