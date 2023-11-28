Певица шокировала, как филлер обезобразил ее лицо: "Сжег и расплавил нос" (фото)

Американка шокировала результатом неудачного похода к косметологу.

У жительницы штата Вашингтон из-за филлера в прямом смысле отвалился нос. Об этом пишет nypost.com.

"Это повлекло некоторое посттравматическое стрессовое расстройство, когда я стала свидетелем того, как мое лицо горело, плавилось и отпадало", – рассказала 52-летняя Криста Карсон об ужасном испытании.

Все началось больше десяти лет назад, когда Карсон стала недовольна своей внешностью и сокрушалась, что некоторые незнакомцы даже приняли ее за маму ее любимого.

Несмотря на то, что до этого момента Криста делала инъекции ботокса в течение 20 лет, профессиональную артистку считали гораздо старше, чем ей хотелось.

"Мой муж младше меня на 10 лет, и после того, как он присоединился ко мне здесь в Сиэтле, через две недели меня трижды приняли за его мать", — пожаловалась женщина. "Я не знаю, была ли это моя шея или щеки, или что выдавало разницу в нашем возрасте, но мне нужно было что-то с этим делать".

Криста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

В 2015 году Карсон решила обратиться за помощью к неназванному хирургу.

"Я чувствовала, что нахожусь в полной безопасности и в надежных руках, поэтому подписала форму согласия, в которой было лишь несколько предупреждений о кровоподтеках, отеках и риске заражения", — вспомнила она. "Я не видела ничего другого, что меня беспокоило бы".

В следующем году Карсон отправилась в свое злосчастное косметическое путешествие, ежегодно делая инъекции в "морщины улыбки", результатами которых она изначально была удовлетворена.

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Все было хорошо до 12 октября 2020 года, когда ей сделали укол, навсегда изменивший ее жизнь. Карсон запланировала инъекцию на этот день, чтобы она могла выглядеть как можно лучше на предстоящем свадебном концерте. Однако, когда позже того же дня артистка вернулась домой, она начала испытывать множество странных симптомов, в частности "онемение, покалывание" и даже невнятную речь.

Встревоженная внезапным наплывом постепенно ухудшавшихся симптомов, на следующее утро Карсон позвонила в офис хирурга.

Он сказал ей немедленно прийти, после чего признался, что задел кровеносный сосуд и что, по словам Карсон, ее состояние "ухудшится, прежде чем станет лучше".

Несмотря на тревожные новости, врач сказал, что через шесть месяцев с ней, вероятно, все будет хорошо, и дал ей мазь для обработки места укола.

Диагноз быстро оказался неверным. Сообщается, что Карсон применяла указанное местное лечение 31 октября в 2020 году, когда внезапно нижняя часть ее ноздри оторвалась от верхней губы.

Криста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

"Вся моя левая ноздря просто оторвалась, и там болтался крошечный кусочек плоти", — вспомнила женщина. "Я была шокирована и напугана. Весь мой левый носовой ход и внутренняя часть рта тоже выглядели так, и мне казалось, что они горят".

На фото, которыми поделилась певица, изображен нос, почерневший и наполовину сгнивший. Как выяснилось, неудачное введение филлеров повлекло за собой окклюзию сосудов, при которой введенная жидкость лишает кожу кислорода и питательных веществ.

Криста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

Хотя в целом случай Карсона был легким, он разросся настолько, что у нее произошел некроз (отмирание тканей), аналогичный тому, что наблюдается при тяжелых случаях обморожения.

Последствия были не просто косметические. После травмы рот Карсон отек, из-за чего она не могла есть, в результате чего она похудела на 13 кг за 30 дней.

Криста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

Затем она обратилась к врачу, специализирующемуся на реконструктивной хирургии: "Он снял с меня повязки, вручил мне зеркало и сказал, что оно больше не вырастет", — сказала Карсон, которая впоследствии "потеряла волю к жизни". "Я знала, что не смогу работать. Я работаю моделью и певицей уже 30 лет, но я не смогла вернуться к работе на полную ставку, потому что у меня ужасные проблемы с дыханием из-за отсутствия ноздри и сморщенного носового прохода".

Поскольку Карсон не могла позволить себе реконструктивную операцию, ей пришлось носить протез ноздри с носовым стентом, чтобы она могла лучше дышать. Хотя Карсон до сих пор "испорчена и покрыта шрамами", она утверждает, что искусственный нос, который она носит уже два года, позволил ей "жить нормальной жизнью".

Криста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

В свете этого испытания Карсон три года назад прекратила все процедуры с ботоксом и филлерами и принимает естественный процесс старения.

Напомним, в мозгу мужчины в течение 5 месяцев были палочки для еды. Он обратился к врачам только недавно.

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