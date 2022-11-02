Pfizer испытал вакцину против тяжелых заболеваний нижних дыхательных путей у детей: известны результаты

Американская фармацевтическая компания Pfizer провела испытание вакцины от респираторно-синцитиального вируса человека (RSV). В компании отметили, что вакцина, введенная беременным на поздних сроках беременности, эффективно защищает грудных детей от симптомов вируса.

Об этом идет речь на сайте компании.

В испытании приняли участие 7400 будущих мам в возрасте до 49 лет. Прививки вводили матерям в конце второго или третьего триместра беременности.

Согласно исследованию, в первые 90 дней жизни ребенка прививка показала 81% эффективности в предотвращении тяжелых заболеваний нижних дыхательных путей. Также в первые шесть месяцев жизни вакцина на 70% сокращала опасность тяжелых симптомов RSV, которые могут требовать госпитализации и искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кроме того, вакцинированные малыши на 57% меньше нуждались в визите к врачу с симптомами RSV по сравнению с теми, кому дали плацебо.

Американская фармацевтическая компания планирует подать заявку на утверждение вакцины до конца 2022 года. В случае одобрения продукт станет первой вакциной в мире от RSV. Ранее компания также объявила о положительных результатах в испытании вакцины среди пожилых людей.

Что такое вирус RSV

Вирус RSV обычно вызывает легкие симптомы простуды, но может быть опасным для детей младше шести месяцев.

По статистике, двоих из ста малышей, болеющих RSV, госпитализируют.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), им может понадобиться кислород, интубация или даже аппарат ИВЛ.

Ежегодно 58 тысяч детей в возрасте до пяти лет попадают в больницы.

Симптомы респираторно-синцитиального вируса человека

насморк,

потеря аппетита,

кашель.

У младенцев почти всегда выявляются симптомы, но у детей до шести месяцев они могут протекать менее заметно. Кроме того, RSV не всегда приводит к повышению температуры тела.

Признаками заболевания могут быть раздражение, понижение активности и аппетита, а также прерывистое дыхание.