Пицца и еще 9 продуктов, которые помогут быстро сбросить лишний вес

В список попали макароны, соусы и даже попкорн.
Врачи назвали список продуктов, которые помогут быстрее похудеть. В список попали неожиданные виды пищи.
Какие продукты помогают быстро сбросить лишний вес
- Заправка для салатов. Если салат заправить оливковым маслом и яблочным уксусом, такая витаминная бомба поможет быстро сбросить лишний вес. И еще при регулярном употреблении улучшится метаболизм и сойдут лишние жировые отложения на талии.
- Легкие дип-соусы. Это соусы, подаваемые к закускам, они могут быть приготовлены на основе хумуса, каперсов или йогурта. Эти соусы являются дополнительным источником белка, поэтому отлично помогут обеспечить организм бесценным веществом и компенсируют животный белок.
- Супы. Здесь речь идет о легких супах на основе овощного или куриного бульона. Такое блюдо снабдит организм всеми необходимыми полезными микроэлементами и не будет вредить вашей фигуре.
- Попкорн. Такая полезная и малокалорийная закуска отлично подойдет для вечернего перекуса. Для вкуса попкорн можно присыпать травами или приправой на основе природных составляющих.
- Пицца. Если пицца изготовлена из муки с отрубями или цельным зерном, она станет прекрасным помощником в похудении. Также есть рецепты теста из творога, нута, цветной капусты, которое станет прекрасным источником белка и клетчатки.
- Белковый омлет. Диетологи рекомендуют готовить омлет из одного целого яйца и нескольких белков. Такое блюдо содержит в своем составе много протеина, поэтому будет крайне полезным для похудения.
- Котлеты из овощей и курятины. Для того, чтобы котлеты были менее калорийными, в них можно добавлять разнообразные овощи. И у вас получится вкусное и диетическое блюдо, которое прекрасно напитает организм. Лучше всего в куриные котлеты добавлять цветную капусту, содержащую много растительной клетчатки.
- Яблочное пюре. Такое блюдо можно принимать как самостоятельно на десерт, так и использовать для выпечки.
- Макароны из бобовых культур. На макаронах тоже можно похудеть. К таковым относятся фунчоза, спиральки из гороха, спагетти из нута и т.д. Они низкокалорийны, но содержат много клетчатки, растительного белка и витаминов.
- Масляный спрей вместо обыкновенного масла. Если вы готовите что-нибудь на масле, легко не рассчитать и переборщить с продуктом. В таких случаях лучше использовать спрей на основе растительного масла, так вы снизите количество калорий в жареной пище.
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