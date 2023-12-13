Пик заболеваемости на COVID-19 и рекордное количество подтипов штамма "Омикрон" — подробности от Минздрава

Во время эпидсезона 2023/2024 в Украине продолжается секвенирование штаммов COVID-19 на мутации. Лабораторное исследование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы, которые преобладают на территории страны, и характер возникающих мутаций — для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости во время эпидсезона.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Новые подтипы "Омикрона"

Сейчас на территории страны циркулирует 17 субвариантов штамма "Омикрон". С начала 2022 года именно этот штамм фактически вытеснил другие COVID-штаммы, в частности Дельту и Альфу. По течению заболевания штамм Омикрон преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости. Однако остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом старше 60 лет.

“В мире меняется конфигурация вакцин, и общая рекомендация сфокусирована на использовании странами “омикронспецифической” вакцины, содержащей, по меньшей мере, несколько ключевых компонентов штамма “Омикрон”. Она более эффективна. Поэтому в Украину была доставлена очередная партия "омикронспецифической" вакцины. Она будет доступна во всех областях и рекомендована для проведения бустерных прививок, в частности, для лиц из групп риска тяжелого течения заболевания», — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Вакцинация

В настоящее время продолжается доставка "омикронспецифической" вакцины против COVID-19 в медучреждения в областях. Это обновленная версия вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, адаптированная специально для защиты против штамма Омикрон коронавируса SARS-CoV-2. Украина получила 203 тысячи доз в рамках международной инициативы COVAX.

С октября зарегистрировано 343 летальных исхода от последствий заболевания коронавирусом, среди умерших — 2 ребенка в возрасте до 17 лет. Вакцинация остается рекомендованной и бесплатной для всех украинцев. Она доступна на уровне каждого региона. Транспортировку и хранение при соблюдении “холодовой цепи” в областях обеспечивают центры контроля и профилактики болезней.

Напомним, в Украине из-за гриппа и острых вирусных респираторных инфекций объявлять общенациональный карантин не планируют. Ввести ограничения могут только в отдельных регионах.

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