Плохая новость для любителей сыра: ученые обнаружили вредные "добавки"

Реклама

Совместное исследование Университетского колледжа Дублина и Падуанского университета в Италии показало, что молочные продукты, в частности, сыры содержат большое количество микропластика. Ученые считают, что крошечные пластиковые частицы размером 5 мм или меньше могут попадать в сыр на разных этапах производства.

Об этом сообщает Daily Mail.

Наиболее загрязненными продуктами оказались спелые сыры — те, что выдерживались более четырех месяцев — с ошеломляющими 1857 пластиковыми частицами на килограмм.

Реклама

Для сравнения, это означает, что спелый сыр содержит примерно в 45 раз больше микропластика, чем бутилированная вода.

Свежие сыры содержали 1280 частиц на килограмм, тогда как даже само молоко было загрязнено 350 кусочками микропластика на килограмм.

Исследователи считают, что сыр содержит больше микропластика, чем другие молочные продукты, из-за способа его производства.

«Синтетический текстиль является вероятным источником загрязнения волокон, которое потенциально может попадать через системы фильтрации, защитную одежду (например, лабораторные халаты, перчатки или сетки для волос в лабораториях или на предприятиях пищевой промышленности), остатки синтетических материалов или волокна, переносимые воздухом», — говорится в исследовании.

Реклама

Более крупные, неправильной формы фрагменты пластика, найденные в сыре, вероятно, образовались в результате распада пластиковой упаковки, технологического оборудования или компонентов машин.

В чем опасность микропластика

Тревожно, что долгосрочное влияние микропластика на здоровье человека остается непонятным.

Известно, что пластмассы содержат химические вещества, которые являются токсичными или канцерогенными, поэтому накопление микропластика может повредить ткани нашего организма.

В исследованиях на грызунах было обнаружено, что воздействие высокого уровня микропластика повреждает органы, включая кишечник, легкие, печень и репродуктивную систему.

Реклама

У людей ранние исследования показали потенциальную связь между воздействием микропластика и такими состояниями, как сердечно-сосудистые заболевания и рак кишечника.

По этой причине исследователи предупреждают, что уровень микропластика в молочных продуктах необходимо изучать дальше, чтобы обеспечить безопасность потребителей.

Напомним, ранее ученые установили, что подсластитель эритритол, который содержится в газированных напитках, протеиновых батончиках и даже зубной пасте, влияет на кровеносные сосуды мозга и может повысить риск инсульта.