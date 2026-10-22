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"Плохой" холестерин боится этих продуктов: что включить в рацион для здоровья сердца
Избыток холестерина в крови может привести к образованию бляшек в артериях. Специалисты рассказали, какие пять групп продуктов помогают контролировать его уровень и поддерживать здоровье сердца.
Холестерин необходим организму для образования клеток и выработки гормонов. В то же время избыток липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют «плохим» холестерином, может способствовать накоплению бляшек в артериях и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
На уровень холестерина может влиять и питание. Некоторые продукты помогают организму выводить соединения, связанные с холестерином, или уменьшают его всасывание в кишечнике.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Дипломированный диетолог Александр ЛеРитц пояснил, что холестерин в организме постоянно вырабатывается, используется, перерабатывается и выводится. Некоторые компоненты пищи способны влиять на отдельные этапы этого процесса.
Овес
Овес, а также другие цельнозерновые продукты, в частности ячмень, содержат бета-глюкан — разновидность растворимой клетчатки. В пищеварительном тракте он образует гелеобразную массу, которая помогает связывать желчные кислоты.
Поскольку для образования новых желчных кислот печень использует холестерин, их усиленное выведение может способствовать снижению уровня ЛПНП в крови.
Бобовые
Нут, чечевица, фасоль и дробленый горох также богаты растворимой клетчаткой. Она может снижать повторное всасывание желчных кислот, в результате чего организм использует больше холестерина для выработки новых.
Кроме того, в процессе ферментации определённых видов клетчатки кишечными бактериями образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Исследователи изучают их потенциальную роль в снижении выработки холестерина печенью.
Фрукты и овощи
Особенно полезными могут быть яблоки и цитрусовые, поскольку они содержат пектин — разновидность растворимой клетчатки, способствующую выведению холестерина через пищеварительный тракт.
Фрукты и овощи также являются источником растительных стеролов. По структуре они схожи с холестерином и могут конкурировать с ним за всасывание в тонком кишечнике. В результате часть холестерина не попадает в кровь, а выводится из организма.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, фисташки, семена чиа и льна содержат клетчатку и ненасыщенные жиры. Особенно полезным для контроля ЛПНП может быть замена ими продуктов с большим содержанием насыщенных жиров.
Такие продукты можно добавлять в каши, йогурт и салаты или употреблять в качестве перекуса.
Авокадо, оливковое масло и жирная рыба
Еще один способ поддерживать здоровый уровень холестерина — заменить источники насыщенных жиров на продукты с ненасыщенными жирами. Например, вместо сливочного масла можно использовать оливковое масло, а жирное красное мясо чаще заменять рыбой.
Лосось, форель и сардины также содержат омега-3 жирные кислоты. Они не обязательно снижают уровень ЛПНП, однако могут уменьшать уровень триглицеридов и обладают другими преимуществами для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Напомним, что средиземноморская диета известна своей пользой для сердца, однако даже в таком питании есть нюансы. Диетологи назвали пять простых способов сделать рацион еще более здоровым.