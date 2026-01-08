- Дата публикации
Здоровье
84
2 мин
Пневмония: как распознать болезнь, кто в группе риска
Пневмония небезопасна как для взрослых, так и для детей.
Как у взрослых, так и у детей пневмония является воспалением легочной ткани, которое проявляется в виде накопления жидкости, навоза в альвеолах, что делает невозможным или затрудняет газообмен. Особенно уязвимые категории — дети и пожилые люди, а также люди с хроническими и неинфекционными болезнями.
Ее вызывают бактерии (стафилококки, пневмококки, стрептококки и многие другие), вирусы (респираторно-синтициальный вирус, грипп, птичий грипп, COVID-19 и другие), а также грибковые инфекции.
Симптомы пневмонии:
кашель
мокрота
резкое повышение температуры
боль в груди
осложнение дыхания
одышка
общая слабость
снижение АД
потливость
При осложненном течении заболевания также возможны:
неприятный гнилостный запах мокроты
поверхность и большая частота дыхательных движений — более 30 в минуту
тошнота и рвота
Как передается пневмония
Инфицироваться можно при вдыхании вирусов или бактерий, находящихся в носу или в горле человека. Возможно распространение возбудителей пневмонии воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.
Основная опасность пневмонии состоит в том, что она может привести к дыхательной недостаточности и другим серьезным осложнениям, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обращаться к семейному врачу.
По статистике ВОЗ, пневмония и диарея составляют 23% смертности детей в возрасте до пяти лет и, по оценкам, повлекли 1,17 миллиона смертей детей в возрасте до пяти лет во всем мире.
Как уберечься от пневмонии
Профилактикой от пневмонии может быть прививка. Например, вакциной против пневмококка — наиболее распространенного типа бактерий, вызывающего пневмонию. Дополнительную защиту оказывает и прививка против гемофильной инфекции (хиб-инфекция).
Не лишним будет прививка против гриппа, ведь он может вызвать такое опасное осложнение, как пневмония. В то же время, эти прививки не гарантируют защиту на 100% именно от пневмонии.
Также вы можете снизить риск заболеть пневмонией, выполняя следующие профилактические действия:
мойте руки с мылом
бросьте курить, потому что это мешает легким фильтровать воздух и защищать организм от микробов
будьте физически активными и соблюдайте принципы здорового питания
Напомним, в Китае зафиксировали значительную вспышку респираторного вируса, которая поражает преимущественно детей. Он вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит. Этот опасный вирус уже добрался до Украины, Казахстана и Индии.