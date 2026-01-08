ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
84
Время на прочтение
2 мин

Пневмония: как распознать болезнь, кто в группе риска

Пневмония небезопасна как для взрослых, так и для детей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пневмония – острое инфекционное воспаление легких

Пневмония — острое инфекционное воспаление легких / © Фото из открытых источников

Как у взрослых, так и у детей пневмония является воспалением легочной ткани, которое проявляется в виде накопления жидкости, навоза в альвеолах, что делает невозможным или затрудняет газообмен. Особенно уязвимые категории — дети и пожилые люди, а также люди с хроническими и неинфекционными болезнями.

Ее вызывают бактерии (стафилококки, пневмококки, стрептококки и многие другие), вирусы (респираторно-синтициальный вирус, грипп, птичий грипп, COVID-19 и другие), а также грибковые инфекции.

Симптомы пневмонии:

  • кашель

  • мокрота

  • резкое повышение температуры

  • боль в груди

  • осложнение дыхания

  • одышка

  • общая слабость

  • снижение АД

  • потливость

При осложненном течении заболевания также возможны:

  • неприятный гнилостный запах мокроты

  • поверхность и большая частота дыхательных движений — более 30 в минуту

  • тошнота и рвота

Как передается пневмония

Инфицироваться можно при вдыхании вирусов или бактерий, находящихся в носу или в горле человека. Возможно распространение возбудителей пневмонии воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.

Основная опасность пневмонии состоит в том, что она может привести к дыхательной недостаточности и другим серьезным осложнениям, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обращаться к семейному врачу.

По статистике ВОЗ, пневмония и диарея составляют 23% смертности детей в возрасте до пяти лет и, по оценкам, повлекли 1,17 миллиона смертей детей в возрасте до пяти лет во всем мире.

Как уберечься от пневмонии

Профилактикой от пневмонии может быть прививка. Например, вакциной против пневмококка — наиболее распространенного типа бактерий, вызывающего пневмонию. Дополнительную защиту оказывает и прививка против гемофильной инфекции (хиб-инфекция).

Не лишним будет прививка против гриппа, ведь он может вызвать такое опасное осложнение, как пневмония. В то же время, эти прививки не гарантируют защиту на 100% именно от пневмонии.

Также вы можете снизить риск заболеть пневмонией, выполняя следующие профилактические действия:

  • мойте руки с мылом

  • бросьте курить, потому что это мешает легким фильтровать воздух и защищать организм от микробов

  • будьте физически активными и соблюдайте принципы здорового питания

Напомним, в Китае зафиксировали значительную вспышку респираторного вируса, которая поражает преимущественно детей. Он вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит. Этот опасный вирус уже добрался до Украины, Казахстана и Индии.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie