Пневмония: как распознать болезнь, кто в группе риска

Пневмония — острое инфекционное воспаление легких / © Фото из открытых источников

Как у взрослых, так и у детей пневмония является воспалением легочной ткани, которое проявляется в виде накопления жидкости, навоза в альвеолах, что делает невозможным или затрудняет газообмен. Особенно уязвимые категории — дети и пожилые люди, а также люди с хроническими и неинфекционными болезнями.

Ее вызывают бактерии (стафилококки, пневмококки, стрептококки и многие другие), вирусы (респираторно-синтициальный вирус, грипп, птичий грипп, COVID-19 и другие), а также грибковые инфекции.

Симптомы пневмонии:

кашель

мокрота

резкое повышение температуры

боль в груди

осложнение дыхания

одышка

общая слабость

снижение АД

потливость

При осложненном течении заболевания также возможны:

неприятный гнилостный запах мокроты

поверхность и большая частота дыхательных движений — более 30 в минуту

тошнота и рвота

Как передается пневмония

Инфицироваться можно при вдыхании вирусов или бактерий, находящихся в носу или в горле человека. Возможно распространение возбудителей пневмонии воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.

Основная опасность пневмонии состоит в том, что она может привести к дыхательной недостаточности и другим серьезным осложнениям, поэтому при появлении симптомов необходимо срочно обращаться к семейному врачу.

По статистике ВОЗ, пневмония и диарея составляют 23% смертности детей в возрасте до пяти лет и, по оценкам, повлекли 1,17 миллиона смертей детей в возрасте до пяти лет во всем мире.

Как уберечься от пневмонии

Профилактикой от пневмонии может быть прививка. Например, вакциной против пневмококка — наиболее распространенного типа бактерий, вызывающего пневмонию. Дополнительную защиту оказывает и прививка против гемофильной инфекции (хиб-инфекция).

Не лишним будет прививка против гриппа, ведь он может вызвать такое опасное осложнение, как пневмония. В то же время, эти прививки не гарантируют защиту на 100% именно от пневмонии.

Также вы можете снизить риск заболеть пневмонией, выполняя следующие профилактические действия:

мойте руки с мылом

бросьте курить, потому что это мешает легким фильтровать воздух и защищать организм от микробов

будьте физически активными и соблюдайте принципы здорового питания

Напомним, в Китае зафиксировали значительную вспышку респираторного вируса, которая поражает преимущественно детей. Он вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит. Этот опасный вирус уже добрался до Украины, Казахстана и Индии.