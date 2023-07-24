По каким признакам можно понять, что холестерин повышенный: достаточно взглянуть на суставы и глаза

Как понять, что уровень холестерина высокий, об этом свидетельствуют внешние признаки

Высокий уровень холестерина у большинства людей не вызывает никаких симптомов, а обычный анализ крови не замеряет этот показатель. В то время как повышение уровня холестерина может привезти к образованию атеросклеротических бляшек, вызвать серьезные проблемы, например, развитие гипертонической болезни, сердечный приступ и даже инфаркт или инсульт.

Специалисты Британского кардиологического центра, занимающегося исследованиями болезней сердца и сосудов, назвали внешние признаки, которые может заметить каждый, если внимательно посмотрит на себя, которые указывают на высокий холестерин.

Признаки, указывающие на высокий уровень холестерина

Ксантомы сухожилий. Опухолевидные образования, вызванные холестерином, которые могут появиться на суставах рук, коленях или ахилловом сухожилии позади косточки.

Ксантомы сухожилий

Ксантелазмы – маленькие желтые комочки холестерина, которые можно увидеть у внутреннего уголка глаза.

Ксантелазмы

Роговичная дуга – это бледно-белое кольцо вокруг цветной части глаза, его радужной оболочки.

Роговная дуга

Если вы обнаружили какой-нибудь из этих признаков, нужно проконсультироваться с врачом, сдать соответствующие анализы.

Анализ крови, определяющий уровень холестерина, называется "липидным профилем". Он определяет уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов.

Нормальный уровень холестерина колеблется от 3,1 до 5 ммоль/литр.

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