После укуса некоторых видов клещей у человека может возникнуть серьезная аллергия на мясо, молочные продукты и другие продукты животного происхождения. Это явление называется синдромом альфа-гал, и оно быстро распространяется в разных странах.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Альфа-гал синдром — это необычная аллергическая реакция, которая возникает после контакта с молекулой сахара альфа-гал (галактоза-альфа-1,3-галактоза). Эта молекула содержится в тканях большинства млекопитающих — в частности коров, свиней, оленей и кроликов. В человеческом организме она не присутствует.

Иммунная реакция возникает не через пищу непосредственно, а после укуса клеща. Когда клещ впрыскивает слюну, содержащую эту молекулу, организм начинает воспринимать альфа-гал как опасность. После этого, при повторном употреблении продуктов, содержащих это вещество, иммунная система реагирует — иногда очень агрессивно.

В большинстве случаев симптомы появляются через 2-6 часов после употребления красного мяса или других продуктов, содержащих альфа-гал. Это могут быть крапивница, сильный зуд, тошнота, боли в животе или даже анафилактический шок.

Синдром связывают с укусами клещей

Сначала считалось, что синдром распространен преимущественно на юго-востоке США, где обитает клещ-одиночка (Amblyomma americanum). Но впоследствии стало известно, что альфа-гал синдром могут вызывать и другие виды клещей, в частности черноногий клещ (Ixodes scapularis), который также переносит болезнь Лайма. Этих клещей обнаружили на шести континентах.

Популяции клещей растут — из-за потепления, расширения среды обитания и роста численности оленей, которые являются их носителями. Поэтому случаи альфа-гал синдрома регистрируют не только в США, но и в Европе, Австралии, Азии.

Клещи могут находиться не только в лесах, но и в городских парках, на дачных участках, в высокой траве. После укуса симптомы не появляются сразу — реакция может возникнуть через недели или даже месяцы.

Когда клещ кусает, он не просто пьет кровь. Он буквально вгрызается в кожу, впрыскивает свою слюну с ферментами и анестетиками, а также — иногда — с альфа-галом. Ученые предполагают, что именно этот процесс и провоцирует необратимую реакцию иммунной системы.

Люди даже не подозревают, что это аллергия

Из-за отсроченной реакции на продукты, многие люди не связывают ее с клещом. По данным исследования 2022 года, 42% медиков в США вообще не слышали об альфа-гал синдроме. Из-за этого постановка правильного диагноза может занять годы.

Для подтверждения синдрома нужен специальный анализ крови, который выявляет наличие антител к альфа-гал. Если результат положительный, пациентам рекомендуют полностью исключить из своего рациона продукты от млекопитающих — не только мясо, но и молоко, желатин, некоторые лекарства и даже отдельные средства личной гигиены.

Особенно внимательно нужно читать этикетки. Например, каррагинан — добавка из красных водорослей — тоже может содержать альфа-гал. В тяжелых случаях пациентам советуют носить с собой автоинжектор адреналина (EpiPen).

Что до сих пор неизвестно науке

Несмотря на рост количества случаев и более широкое понимание механизмов заболевания, остается много вопросов. Ученые еще не установили, почему только у части людей укус клеща вызывает аллергию. Есть предположение, что дело в большом количестве слюны клеща, ее биохимическом составе или даже желудочных ферментах, которые могут попадать в ранку во время укуса.

В любом случае, врачи советуют быть осторожными в лесах и парках: надевать длинную одежду, использовать репелленты и обязательно проверять тело после прогулок.

