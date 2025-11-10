По миру распространяется смертоносный грипп: что известно о новом штамме

Грипп / © УНИАН

Эксперты опасаются «тысяч смертей» в Великобритании из-за нового штамма-мутанта гриппа H3N2. Вирус мутировал 7 раз, стал более «агрессивным», а вакцина, разработанная в феврале, может не дать полной защиты.

Об этом пишет Daily Mail.

Хотя случаи гриппа всегда растут зимой, британские чиновники здравоохранения уже бьют тревогу из-за всплеска ранних случаев. Цифры показывают, что заболеваемость уже более чем в три раза выше, чем в прошлом году, преимущественно из-за всплеска среди детей школьного возраста.

Руководитель NHS England сэр Джим Макки предупредил, что «без сомнения» эта зима будет одной из самых трудных, с которыми когда-либо сталкивалась служба здравоохранения: больницы переполнены, списки ожидания лечения растут, а пациенты вынуждены терпеть долгие ожидания.

Эксперты считают, что причиной является штамм гриппа H3N2, который летом мутировал семь раз. Это сделало его более тяжелым, чем обычно, особенно для пожилых людей.

По словам вирусологов, эти генетические мутации сделали вирус более «горячим» и «агрессивным», что делает его более смертоносным.

Профессор Никола Льюис, директор Всемирного центра гриппа в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне, сообщила BBC News: «H3 — это всегда более горячий вирус, более агрессивный вирус, он оказывает большее влияние на население. Мы давно не видели такого вируса, эта динамика непривычна. Это меня беспокоит, конечно».

Почему иммунитет и вакцина не работают

Этот штамм также отличается от наблюдавшихся в Великобритании в последние годы. Это означает, что у людей меньше иммунитета, поскольку их организм не знаком с вирусом.

Решение о дизайне вакцины в Великобритании было принято еще в феврале, чтобы успеть выработать миллионы доз. Но поскольку штамм-мутант появился в июне, ожидается, что вакцина не предложит полной защиты от него.

Профессор Пунам Мангтани, эпидемиологиня из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, отметила: «Штаммы гриппа быстро эволюционируют, поэтому, даже если вы раньше болели гриппом или были привиты, важно прививаться каждый год, поскольку ваш естественный иммунитет может быть не таким эффективным».

Симптомы гриппа H3N2 похожи на другие штаммы, но могут быть более тяжелыми: распространены высокая температура, сильная боль в теле и усталость. Эксперты также предупредили, что он может распространяться быстрее, поскольку имеет более высокий коэффициент воспроизведения (R).

В Великобритании R для гриппа обычно составляет около 1.2 (100 заболевших заражают 120 человек). Но ранняя оценка в этом году составляет 1,4, что означает, что 100 больных могут передать вирус 140 людям.

Накануне драматического всплеска заболеваемости британские чиновники объявили «вакцинальную тревогу», призывая людей привиться для защиты от тяжелой болезни.

Несмотря на то, что вакцина не идеально соответствует новому штамму, эксперты предостерегают, что она все еще жизненно необходима, поскольку может снизить тяжесть симптомов и риск смертельных осложнений, таких как пневмония, сепсис и воспаление сердца.

Напомним, в Украине также растет количество случаев гриппа, сезонных ОРВИ и COVID, однако эпидемический порог пока не превышен. Пока показатели остаются на предэпидемическом уровне во всех регионах, поэтому оснований для жестких карантинных ограничений нет. Эпидсезон продлится до мая, а в случае ухудшения ситуации местные власти могут принимать дополнительные меры.

Грипп обычно начинается внезапно, сопровождается высокой температурой, болью в мышцах и горле, кашлем, иногда рвотой или поносом. Вирус передается воздушно-капельным путем и при тесном контакте на расстоянии менее 2 метров.