Побалуйте себя вкусом и пользой: томатный суп для быстрого похудения

Когда, как ни в августе, можно приготовить кучу блюд из помидоров, ведь сезон в самом разгаре. Однако томаты – это не только вкусная закуска к мясу и заправка в борщ, их также используют для похудения. Ведь помидоры достаточно низкокалорийны: они состоят почти на 90% из жидкости, а на сто грамм мякоти приходится всего 20 ккал. Это очень полезный овощ, богатый антиоксидантами, витаминами, минеральными солями и органическими кислотами, которые ускоряют обмен веществ. Поэтому томатный суп станет отличным помощником в борьбе с лишним весом. Если хотите воспользоваться идеальными рецептами томатного супа для похудения – читайте дальше.

Как томатные супы помогают похудеть

Следует помнить, что томаты обладают высокой биологической активностью, поэтому их не следует употреблять людям с заболеваниями желудка. Помидоры также включают винную, яблочную, лимонную и аскорбиновую кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и кишечника. А их кожура практически не переваривается, поэтому перед употреблением их лучше чистить.

Однако, если употреблять помидоры в виде томатного супа, который имеет диетические свойства и быстро сжигает жиры, тогда от этого продукта будет только польза. Томатный суп можно есть хоть каждый день, а можно устраивать с ним разгрузочные дни. Кроме того, что он активно сжигает жиры, этот суп еще обладает мочегонным свойством, выводит токсины и шлаки из организма. Помидоры, проходящие тепловую обработку, быстро усваиваются организмом, оставляя ощущение сытости в течение длительного времени. Если есть показатели того, что кишечник работает не очень хорошо, перед приготовлением помидоры супа необходимо обдать кипятком и снять кожицу, чтобы избежать неприятных последствий.

Рецепты диетических томатных супов

Рецепт №1. Для приготовления супа понадобится 1 л томатного сока, 1 кг свежих помидоров, 1 пучок сельдерея, 2 моркови, любая свежая зелень по вкусу. Томаты нужно обдать кипятком, снять с них кожуру, измельчить в блендере до состояния пюре. Морковь необходимо натереть на мелкой терке, измельчить сельдерей и зелень, смешать все овощи и залить томатным соком. Овощную смесь приправить солью и поставить в холодильник на 2 часа, затем холодный суп можно есть.

Для приготовления супа понадобится 1 л томатного сока, 1 кг свежих помидоров, 1 пучок сельдерея, 2 моркови, любая свежая зелень по вкусу. Томаты нужно обдать кипятком, снять с них кожуру, измельчить в блендере до состояния пюре. Морковь необходимо натереть на мелкой терке, измельчить сельдерей и зелень, смешать все овощи и залить томатным соком. Овощную смесь приправить солью и поставить в холодильник на 2 часа, затем холодный суп можно есть. Рецепт №2. Возьмите 1 кг помидоров, 2 сладких перца, 1 л овощного или куриного бульона, 2 ст. ложки растительного масла, 4-5 зубчиков чеснока, свежую или сушеную зелень – лук, базилик, петрушку, укроп. Очищенные от кожуры помидоры порежьте на кубики и потомите на растительном масле 3 минуты. Добавьте в помидоры измельченный перец, бульон, чеснок и сушеную зелень, доведите до кипения, заправьте свежей зеленью.

Схема эффективной диеты для похудения

Разгрузочные дни нужно делать 1-2 раза в неделю. В это время можно есть томатный суп столько, сколько пожелаете. Это низкокалорийное блюдо поможет не только быстрее похудеть, но и устранит признаки похмелья, если вчера была вечеринка. Поскольку томаты очень быстро выводят токсины из организма.

Томатный суп для похудения должен быть свеж, если он вчерашний, то теряет большую половину своих полезных свойств. Распределите дневную порцию на пять раз и ешьте в течение дня через равные промежутки времени. Во время разгрузочного дня не следует употреблять высококалорийную пищу. В этот день в меню можно включить фрукты, кроме бананов и винограда, овощи и зеленые салаты. На следующий день в меню добавьте нежирную запеченную рыбу и мясо птицы. Только томатный суп можно есть не больше двух дней подряд, поскольку это может нанести вред организму.

Лучшая схема для похудения с помощью томатного супа такова: 4 дня диеты, 1-2 недели перерыва. Таких циклов можно сделать не больше пяти, тогда диета будет полезна и безвредна для организма.

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