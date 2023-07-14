Почему человек просыпается в одно и то же время ночью: объясняет китайская медицина

Если вы просыпаетесь посреди ночи в одно и то же время, следует прислушиваться к тому, что об этом говорит китайская медицина.

Согласно традиционной китайской медицине, каждый орган тела имеет определенный час или часть дня. Именно в этот период его энергия находится на пике. Также каждую часть китайских врачей связывают с определенными эмоциями.

Например, если вы каждую ночь просыпаетесь между 1 и 3 часами, по китайской медицине у вас проблемы с печенью. Она не только отвечает за детоксикацию организма, но и помогает обрабатывать эмоции ночью. Если накануне вы съели что-нибудь вредное или выпили слишком много алкоголя, вы непременно проснетесь в этот период. Так же, если у вас высокий уровень напряжения и стресса, вы ощущаете гнев.

Если просыпаетесь в 3 – 5 ночи, это говорит о проблемах с легкими. Китайская медицина показывает, что нарушение сна в этот период значит, что вашему организму тяжело дышать верно и глубоко. Дисбаланс часто проявляется кашлем, одышкой, астмой. Часто связано это и с эмоциональным фактором – например, вы скучаете или переживаете из-за потери.

Как не просыпаться ночью? Нужно делать упражнения на релаксацию. Китайская медицина советует сфокусироваться на дыхательной гимнастике. Также следует держать в тепле свое тело, тогда легкие будут насыщаться кислородом. Если же проблема с эмоциями, стоит поговорить с близким человеком, которому доверяешь или психологом.

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