Почему человеку постоянно холодно: эксперт назвала четыре болезни, которые связаны с этим симптомом.

Ощущение холода / © Freepik

С наступлением осени температура воздуха заметно меняется, и естественно, что мы начинаем одеваться потеплее. Однако если вы постоянно чувствуете холод, это может быть не просто реакцией на погоду: это может сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем.

Об этом пишет Daily Express.

Руководитель известной британской аптеки Ниам Макмиллан поделилась информацией о ключевых сигналах, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя предотвратить серьезные проблемы со здоровьем в будущем. Она также сообщила, о каких заболеваниях может свидетельствовать ощущение постоянного холода.

Гипотиреоз

Фармацевтка объясняет, что ощущение «постоянного холода» может быть связано с гипотиреозом. Это состояние, когда щитовидная железа не производит достаточно гормонов для нормального функционирования организма.

«Гипотиреоз может замедлить метаболизм человека, что в свою очередь приводит к снижению общей температуры. Как следствие, человек может постоянно ощущать холод и быть особенно чувствительным к холодной среде. Дополнительные симптомы могут включать запор, депрессию и боли в мышцах», — объяснила Макмиллан.

Если вы постоянно мерзнете, когда другим тепло и это ощущение вам не знакомо, стоит проконсультироваться с врачом. Одна из возможных причин — нарушение работы щитовидной железы, которое можно обнаружить с помощью анализа на гормоны.

В то же время, фармацевтка подчеркнула, что симптомы гипотериоза могут быть незаметными. По словам Ниам, они возникают постепенно и прогрессивно ухудшаются. К распространенным признакам относятся:

ощущение чрезвычайной усталости (истощение);

холод ощущается сильнее обычного;

трудности с концентрацией внимания или ясным мышлением;

плохое настроение или депрессия;

сухость кожи, сухость или выпадение волос.

Как отмечает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, некоторые симптомы могут быть вызваны другими заболеваниями, поэтому важно, чтобы вы обратились за помощью к врачу.

Болезнь Рейно

Эксперт Ниам также отметила существование специфических медицинских состояний, вызывающих патологическое ощущение холода, среди которых — болезнь Рейно.

Как рассказала эксперт, это заболевание, при котором сосуды в пальцах рук и ног резко сужаются, ограничивая кровоток. Поэтому они не только немеют, но и могут белеть или синеть.

Люди, у которых наблюдается болезнь Рейно, буквально могут «не чувствовать пальцев ног и рук».

Анемия

Анемия — это состояние, при котором в организме не хватает здоровых эритроцитов, необходимых для доставки кислорода в органы и ткани. Поэтому кровь, насыщенная кислородом, поступает к ним в недостаточном количестве.

Среди основных симптомов анемии: холодные конечности (руки и ноги) из-за плохого кровообращения, а также постоянная усталость, головокружение, бледность кожи и одышка.

Ниам Макмиллан объясняет, что самый распространенный вид анемии вызван дефицитом железа. Такой дефицит возникает, если человек получает мало железа с пищей или теряет много крови из-за травмы или болезни.

Сахарный диабет 2 типа

«Сахарный диабет может повредить нервы в конечностях, из-за чего вы можете постоянно ощущать холод», — добавляет Ниам.

Она отмечает, что дополнительные признаки диабета включают в себя: повышенную жажду, частое мочеиспускание, чувство усталости и потерю веса.

Если вы заметили у себя любой из этих симптомов или вас беспокоит ваше состояние, всегда следует обратиться за дополнительной консультацией к семейному врачу.

Ранее исследование американских ученых показало, что хроническая бессонница может увеличить риск развития опасной болезни. Следовательно, от недостатка сна у человека может развиться деменция.

Также специалисты выяснили, что руки человека могут рассказать о проблемах с организмом. Эксперты рассказали о трех конкретных симптомах, на которые следует обратить внимание.

