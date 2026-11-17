Ученые нашли бактерии, которые могут мешать женщинам забеременеть / © Credits

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Представление о матке как о стерильной среде, где не должно быть бактерий , может оказаться не столь однозначным. Новое исследование ирландских ученых показало: бактериальные следы в слизистой матки могут быть связаны с тем, завершается ли успехом лечение бесплодия с помощью ЭКО.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследования в журнале Human Reproduction.

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Действительно ли матка стерильная

В кишечнике, рту и влагалище живут многочисленные микроорганизмы, являющиеся частью нормальной микрофлоры. А вот матку более века считали почти стерильной: предполагалось, что бактерии не могут постоянно обитать в органе, где развивается эмбрион.

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В последние годы ученые все чаще находят в образцах эндометрия – внутренней оболочки матки – следы бактериальной ДНК. Это породило гипотезу о возможном маточном микробиоме, то есть сообществе микроорганизмов, которое может влиять на среду внутри органа. Однако его существование до сих пор не доказано: часть специалистов считает, что бактерии могли попасть в образцы из влагалища во время забора.

Какие бактерии обнаружили у женщин после ЭКО

Команда из Тринити-колледжа Дублина исследовала образцы эндометрия 29 женщин с невыясненным бесплодием, проходивших вспомогательные репродуктивные процедуры. У забеременевших чаще обнаруживали бактерии Lactobacillus. У женщин, у которых лечение не завершилось беременностью, бактериальный профиль был разнообразнее, а лактобактерий — меньше.

Это наблюдение не доказывает, что именно бактерии стали причиной неудачного ЭКО. Ученые анализировали ДНК в образцах, а не выращивали живые микроорганизмы, поэтому не могли подтвердить, что бактерии действительно постоянно живут в матке. Не исключено также, что часть обнаруженных микробов попала туда из влагалища.

Микробиом матки

Как микробы могут мешать беременности

Исследователи попытались выяснить, как вещества, производящие некоторые бактерии, могут влиять на слизистую матки. В лабораторном эксперименте они подвергли клетки эндометрия действию бутирата — соединения, которое образуют определенные микроорганизмы.

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Вещество усилило воспаление и ослабило защитный барьер между клетками. Это может создавать менее благоприятные условия для прикрепления эмбриона. Интересно, что у женщин с неудачным результатом ЭКО одновременно была выше активность генов, обычно связывающих с готовностью эндометрия принять эмбрион. То есть привычные биологические маркеры не обязательно гарантируют успешную беременность.

Исследование охватило только 29 женщин, поэтому его результаты нуждаются в проверке на значительно большем количестве участниц. Пока речь идет не о доказанном способе диагностики или лечения бесплодия, а о возможном направлении дальнейших исследований.

Репродуктивная медицина: новые открытия и возможности

Вспомогательные репродуктивные технологии могут оставлять заметные биологические особенности даже после рождения ребенка. В частности, исследователи обнаружили у детей, зачатых с помощью ЭКО, несколько большее количество элементов ДНК LINE-1, которые называют «прыгающими генами» из-за их способности копировать себя и вставлять в другие участки генома. В то же время ученые пока не выяснили, имеет ли это отличие какое-либо влияние на здоровье детей после ЭКО .

На способность забеременеть могут оказывать влияние и заболевание репродуктивной системы. Один из них — эндометриоз, при котором ткань, подобная слизистой матки, разрастается за ее пределами. Это может вызвать воспаления, спайки, сильную менструальную боль и трудности с зачатием. Среди симптомов эндометриоза, которые легко спутать с обычными менструальными болями , также неприятные ощущения во время полового акта и проблемы с пищеварением.

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А современная медицина уже помогает стать матерями даже женщинам, родившимся без матки. В Великобритании Грейс Белл стала первой женщиной, родившей ребенка после трансплантации матки от умершей донорки. Операцию ей провели в 2024 году, а потом женщина смогла выносить беременность и родить сына.

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