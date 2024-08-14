Почему это популярное растительное масло нельзя использовать для жарки: объяснение ученых

Наверное, у каждой украинской хозяйки в запасе есть не одна бутылочка подсолнечного масла. Его чаще всего используют для жарки и запекания блюд, также заправляют разнообразные салаты. Тем не менее, ученые не рекомендуют использовать это масло для жарки, потому что оно может быть крайне опасным. Рассказываем, почему не стоит жарить блюда на подсолнечном масле и чем лучше его заменить.

Почему нельзя использовать подсолнечное масло для жарки: объяснение ученых

Этот вид продукта богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые под действием высокой температуры разлагаются на свободные жиры и глицин. Ученые объясняют, что во время жарки масло теряет все свои полезные свойства, а в худшем случае может выделять токсичные альдегиды. Об этом заявили испанские учёные еще в 2012 году. В процессе своих многолетних исследований они обнаружили, что эти опасные токсины могут провоцировать некоторые виды онкологии.

Мария Долорес Гильен, преподаватель кафедры фармацевтики и пищевых технологий в Университете Перу, объяснила, что при нагревании масло выделяет альдегиды, часть из которых испаряется, а другая часть остается в жареной пище. Концентрация токсичных соединений в блюдах, жареных на подсолнечном масле, превышает дневную норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения, в 200 раз.

Ученые заявляют, что длительное воздействие альдегидов может привести к повреждению структуры ДНК и спровоцировать сердечно-сосудистые и раковые заболевания. Поэтому рекомендуют использовать рапсовое масло, которое является безопасным для здоровья. Очень важно знать, что нельзя перегревать сковороду, и следует избегать задымления продукта. Ведь именно при подгорании масла начинается выработка опасных токсинов. Также специалисты призывают использовать смеси масел, где содержание подсолнечного не превышало бы 30% — такая норма считается безопасной даже при нагревании.

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