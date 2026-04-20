Почему хлеб способствует набору веса даже без переедания

Хлеб сам по себе не является врагом здоровья. Проблемы возникают тогда, когда булочки и батоны занимают в рационе слишком много места, вытесняя другие полезные продукты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Хлеб

Хлеб / © Pixabay

Употребление хлеба способствует набору веса и жировой прослойки даже при сохранении примерно одинакового уровня потребления калорий.

Об этом говорится в исследовании, пишет Science Alert.

Употребление большего количества пшеничного хлеба связано со снижением расхода энергии, смещая метаболизм в сторону состояния, при котором приоритет предоставляется накоплению жира, даже при сохранении примерно одинакового уровня калорий в рационе.

«Эти результаты позволяют предположить, что увеличение веса может быть связано не со специфическими эффектами пшеницы, а скорее с сильной склонностью к употреблению углеводов и связанными с этим метаболическими изменениями», — заявил диетолог Сигенобу Мацумура из Осакского столичного университета.

«В будущем мы надеемся, что это станет научной основой для достижения баланса между „вкусом“ и „здоровьем“ в сфере рекомендаций по питанию, пищевому образованию и разработке продуктов питания», — добавил Мацумура.

Ранее сообщалось о пользе ржаного хлеба и его предпочтениях. Больше об этом читайте в новости.

