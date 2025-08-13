Почему хочется соленых огурцов: 7 причин, которые стоит знать

Соленые огурцы / © Pixabay

Внезапная тяга к соленым огурцам может быть не просто аппетитом, а сигналом организма о потребности в воде, электролитах или гормональных изменениях. Медики рассказали, в каких случаях стоит прислушаться к себе, а когда это лишь обычная прихоть.

Об этом пишет издание Verywell Health.

Соленые огурцы — это не только вкусная закуска, но и источник натрия, одного из ключевых электролитов, необходимых для нормальной работы организма. Внезапная тяга к соленым огурцам может свидетельствовать о нескольких различных состояниях организма.

Обезвоживание

Когда организм теряет больше воды, чем получает, возникает дисбаланс электролитов. Это заставляет мозг стремиться к соленому, чтобы восстановить уровень натрия. Если вы часто хотите соленых огурцов, попробуйте сначала выпить стакан воды — возможно, ваш организм просто нуждается в жидкости.

Гормональные колебания

Гормоны значительно влияют на пищевые предпочтения. Например, беременные часто хотят соленого — примерно 50-90% людей испытывают различные пищевые желания во время беременности, особенно во втором триместре. Также тяга к соленым огурцам может возникать перед менструацией из-за ПМС.

Дефицит натрия

Натрий — жизненно важный электролит. Хотя большинство людей потребляют его слишком много, редко возникает его дефицит без серьезной причины. Низкий уровень натрия в крови (гипонатриемия) может вызвать тягу к соленому.

Мигрень

Люди, склонные к мигрени, иногда испытывают желание соленого перед приступом головной боли. Это может быть сигналом организма о приближении мигрени, и в таких случаях стоит посоветоваться с врачом.

Стресс

Стресс заставляет надпочечники вырабатывать кортизол, который влияет на голод и тягу к соленому или сладкому. Во время сильных эмоциональных нагрузок люди часто тянутся к любимым закускам. Стратегии снижения стресса, такие как дыхательные упражнения или йога, могут помочь.

Усталость

Хроническое недосыпание и усталость повышают аппетит к калорийной пище. Тяга к соленому, сладкому или жирному часто возникает во время нехватки сна или даже скуки.

Хронические заболевания

Ежедневное желание соленых огурцов может сигнализировать о редких хронических болезнях, влияющих на регуляцию натрия:

Болезнь Аддисона — быстрая потеря натрия из-за недостаточности кортизола.

Синдром Барттера — почки теряют натрий и другие вещества.

Муковисцидоз — нарушает всасывание важных нутриентов, вызывая тягу к соли.

Важно о потреблении соленых огурцов. Избыток натрия вреден: он повышает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем американцы потребляют более 3400 мг натрия в день, тогда как рекомендуемая норма — 500-2300 мг. Один огурец содержит около 326 мг натрия. Врачи советуют употреблять соленые огурцы умеренно и выбирать варианты с низким содержанием соли.

