Почему из-за стресса выпадают волосы и что с этим делать

Хорошие волосы — это показатель сбалансированности всех внутренних систем организма человека. Часто состояние наших волос говорит о проблемах со здоровьем больше, чем другой орган.

Благодаря знаменитым женщинам, поседевшим довольно рано, уход за волосами стал отдельной темой не только разговоров, но и исследований.

Всем известно, что появление седины связано не только со старением организма, но и со стрессом.

Исследование ученых кафедры стволовых клеток и регенеративной биологии Гарвардского университета, опубликованное в Nature, свидетельствует, что сильный стресс может вызвать появление седины.

Быстрое и раннее поседение — признак стресса и проблем с ЖКТ.

Если после стрессовой ситуации волосы начинают активно выпадать через 2–3 месяца, то это постстрессовое выпадение. Очень часто в такой ситуации волосы начинают активно отрастать без вмешательств через 3–4 месяца. Если же волосы выпадают более 6 месяцев, это может свидетельствовать о переходе в хроническую форму выпадения. Следует обратиться к трихологу для диагностики внутреннего состояния организма.

Хотя стресс не может изменить цвет отдельных прядей волос, он может спровоцировать общее состояние, которое называется «телогеновым выпадением». В таком случае волосы после какого-то критического события (чрезмерный длительный стресс и т.п.) выпадают примерно втрое быстрее обычного.

Когда речь идет о здоровье волос, важно подходить к уходу комплексно — учитывать заботу о коже головы, защиту локонов и правильное диетическое питание.

Рацион, обогащенный белками, имеет решающее значение для здорового роста волос. Для обычной жизнедеятельности нужно, чтоб в итоге питания в организм попадали все нужные вещества.

