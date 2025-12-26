Почему категорически нельзя засыпать с включенным телевизором: будет только хуже

Чрезмерное освещение от включенного телевизора существенно ухудшает качество сна / © Pixabay

Реклама

Очень часто просмотр телепередач или сериалов — один из самых популярных видов вечернего отдыха. Уснуть достаточно легко.

Об этом пишет издание Starsinsider.

Если это происходит часто, постепенно формируется вечерний ритуал, помогающий заснуть и вырабатывается привычка. Те же, кто испытывает трудности со сном, часто сознательно используют телевизор как средство, помогающее отвлечься и уснуть.

Реклама

Однако ученые предостерегают — сон при невыключенном телевизоре может повлечь за собой не только нарушение биологических ритмов организма, но и привести к набору веса. Согласно исследованиям, женщины, которые спали с работающим телевизором, чаще набирают лишний вес по сравнению с теми, кто спит в темноте.

Это вполне логично, поскольку мелатонин регулирует не только фазы сна, но и отвечает за обменные процессы и функции организма. Из-за искусственного света в спальне нарушается метаболизм, что приводит к увеличению массы тела. Кроме того, нарушение циркадного ритма способствует выработке гормонов стресса, тоже влияющих на обмен веществ. В результате возрастает риск развития не только ожирения, но и заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Сокращение циклов сна и отсутствие у них фазы гибернации напрямую связано с повышением количества потребляемых калорий и уменьшением физической активности. Усталость и чувство усталости в течение дня заставляют употреблять больше кофе и быстрых углеводов.

«Сон с включенным телевизором вреден, потому что свет от экрана и звук нарушают выработку гормона сна мелатонина, сбивают циркадные ритмы, ведущие к поверхностному сну, хронической усталости», — отмечают исследователи.

Реклама

Ранее сообщалось, что отказ от сахара может повлиять на качество вашего сна. Больше об этом читайте в новости.