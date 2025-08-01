Почему комары кусают именно вас: врач назвал пять причин

Комар / © Associated Press

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Если вам кажется, что комары охотятся исключительно на вас — это не паранойя. По словам врача Дэвида Каллехо, такая избирательность имеет научное объяснение.

Об этом он сообщил в Instagram.

Несмотря на распространенный миф, дело вовсе не в «сладкой крови». Комары почти не видят, но прекрасно ориентируются с помощью химических сигналов в воздухе. Именно поэтому некоторые люди становятся их главными целями.

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Вот пять факторов, которые привлекают комаров:

Высокий уровень CO₂.

Комары чувствительны к углекислому газу, который мы выдыхаем. Поэтому чаще они кусают беременных женщин, людей с большей массой тела или высоких — эти категории выделяют больше CO₂, чем другие. Повышенная температура тела.

Если вы только что занимались спортом или просто имеете высокую температуру тела, для комаров это сигнал к атаке, ведь тепло привлекает их. Сладкие ароматы.

Духи со сладкими нотками, особенно фруктовыми, действуют как магнит. Каллехо отмечает, что это все равно, что «нанести одеколон с запахом клубничного мороженого для комаров». Первая группа крови.

Существуют научные исследования, которые подтверждают: комары предпочитают людей с I (первой) группой крови. Вероятно, это связано с химическими маркерами, которые кожа таких людей выделяет. Запах тела и дезодорант.

Эксперт подчеркнул, что правильный выбор дезодоранта имеет большое значение, ведь «запах вашего тела зависит от химических веществ, вырабатываемых бактериями на вашей коже». Поэтому каждый человек имеет индивидуальный запах.

«Некоторые люди пахнут как естественный репеллент, а другие пахнут как пир для комаров». По его словам, «это не то, что комары вас любят, это то, что вы для них пахнете как вечеринка»», — отметил врач.

Напомним, лидером по количеству человеческих смертей оказался малозаметный, но опасный вид — комар. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно комары ежегодно становятся причиной от 725 тысяч до более 1 миллиона смертей в мире.