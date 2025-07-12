Почему комары кусают не всех: обнаружены вирусы, которые делают запах кожи человека "вкуснее" для кровопийц / © pixabay.com

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Запах некоторых людей "вкуснее" для комаров. К такому выводу ученые пришли после проведения исследований, которые обнаружили два вируса, которые остаются на коже человека и делают его аромат привлекательным для этих насекомых. Это – лихорадка денге и Зика. Более того, комар, укусивший зараженного этими вирусами человека, может переносить их следующим своим жертвам.

Вирус Зика редко вызывает у взрослых серьезные заболевания. Он атакует только младенцев, родившихся у инфицированных женщин. Вспышки этих заболеваний регистрируют только в экзотических странах, например, Южной Африке. Однако украинцы могут привезти вирусы домой из отпусков.

Проводя анализ, ученые заметили, что несколько молекул наиболее часто встречаются у животных, которых кусали комары. Одна из этих молекул – ацетофенон. Она очень сильно привлекает кровопийц. Такой же результат исследователи получили, проведя анализ образцов кожи больных лихорадкой денге и Зика.

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Ученые уверены, что вирус может манипулировать микробиомом кожи человека, чтобы привлечь запах комаров и быстрее распространиться.