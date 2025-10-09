Почему кожа больше всего страдает осенью и что с этим делать: советы экспертов

Кожа / © Credits

С приходом осени многие замечают ухудшение состояния кожи — от сухости и шелушения до обострения хронических заболеваний. Дерматологи объясняют, что причиной не только холод, но и снижение иммунитета, и выделяют три основные группы проблем, с которыми украинцы сталкиваются в этот период.

После лета наша кожа сталкивается с двойным ударом: холодный воздух на улице и пересушенный из-за отопления в помещениях. Это разрушает ее защитный водно-липидный слой, приводя к обезвоживанию. Кожа становится уязвимой к любым раздражителям. Дополнительным фактором является сезонное ослабление иммунитета, ведь организм тратит больше сил на обогрев, что делает его менее устойчивым к инфекциям.

Сухость, шелушение и раздражение

Это самая распространенная осенняя проблема. Чувства стянутости, зуд, шелушения и микротрещины чаще всего появляются на открытых участках — лице, руках и губах. Если игнорировать эти симптомы, простое раздражение может перерасти в хронический дерматит или экзему. Ситуацию усугубляет использование агрессивных гелей для душа и умывания горячей водой.

Обострение хронических заболеваний

Для людей с хроническими дерматозами осень период рецидивов.

Псориаз: могут появляться новые бляшки, усиливается зуд.

Себорейный дерматит: проявляется шелушением и раздражением на лице и голове.

Атопический дерматит: обостряется из-за сухого воздуха и контакта кожи с теплой синтетической одеждой.

Инфекции — от грибка до герпеса

Ослабленный иммунитет и влажная среда создают идеальные условия развития инфекций.

Грибковые поражения могут проявляться как зуд и покраснение между пальцами ног или в складках кожи. Их часто путают с аллергией, потому важна диагностика.

Вирусные заболевания: в частности, герпес («простуда на губах») также активизируются на фоне снижения иммунитета.

Как помочь коже

Чтобы минимизировать осенние проблемы, дерматологи советуют придерживаться простых правил:

Используйте кремы с керамидами, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами для восстановления защитного барьера. Избегайте горячей воды и агрессивных моющих средств. Здоровый сон, сбалансированное питание и меньше стресса — залог здоровья не только кожи, но и всего организма. Если у вас хроническое заболевание, посетите дерматолога для коррекции ухода еще до появления симптомов.

Не занимайтесь самолечением, если сухость сопровождается сильным зудом, трещинами, сыпями или если вы подозреваете грибковую или вирусную инфекцию. Своевременное посещение врача поможет избежать осложнений и быстро вернуть коже здоровый вид.

