Почему лед после травмы – это плохая идея: новое исследование переворачивает представление о первой помощи

Приложение льда после травмы только тормозит выздоровление

Большинство людей и даже профессиональных тренеров уверены: если приложить лед к растянутой лодыжке или забитому колену, отек спадет, боль уменьшится, а тело скорее восстановится. Десятилетиями этот метод был золотым стандартом спортивной и бытовой первой помощи после травм.

О том, как холод действительно вмешивается в биологические процессы нашего организма и тормозит выздоровление, пишет Earth.com со ссылкой на результаты экспериментов ученых из канадского Университета Макгилла.

Лед удлиняет чувство боли

Команда Центра исследований боли имени Алана Эдвардса во главе с Лукасом Лимой провела серию экспериментов на мышах, изучая влияние криотерапии (охлаждения тканей). На первом этапе все шло по плану: отек убывал, а боль действительно стихала. Однако впоследствии картина резко менялась.

Животные, к травмам которых прикладывали лед, испытывали боль гораздо дольше, чем те, чьи раны зажили естественным путем. Если у «неохлажденной» группы боль проходила примерно за 15 дней, то после льда она растягивалась более чем на 30 дней.

"Эти результаты подчеркивают парадокс: методы лечения, которые уменьшают воспаление и облегчают боль в краткосрочной перспективе, могут препятствовать биологическим процессам, необходимым для полного выздоровления", - пояснил Лукас Лима.

Почему воспаление – это не всегда плохо

В течение прошлого века медицина относилась к воспалению как к проблеме, которую нужно немедленно устранить. Покраснение, жар и отек считались исключительно отрицательными симптомами.

Однако современный взгляд на заживление доказывает, что отек является критически важной частью ремонта тканей. Белые кровяные тельца, называемые нейтрофилами, массово направляются к месту травмы, чтобы очистить его от поврежденных клеток и запустить следующий этап регенерации. Когда мы резко охлаждаем ткань льдом, эта естественная цепочка восстановления просто прерывается. Ученые доказали это на практике: когда они искусственно ввели нейтрофилы в охлажденную конечность, боль исчезла вовремя, будто льда и не было.

Пора пересмотреть правила первой помощи

С конца 1970-х годов протокол RICE (отдых, лед, компрессия и поднятие) являлся стандартом лечения растяжений и травм мягких тканей. Но канадские исследователи отмечают, что доказательная база его долгосрочной пользы всегда была достаточно слабой.

Лед, как и популярные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен или аспирин), дает реальное облегчение в данный момент, но цена за это приходит позже в виде затяжного периода реабилитации.

Некоторые клиницисты уже отказались от старых правил. В современной практике лечения травм появился новый подход под названием PEACE and LOVE, полностью исключающий использование льда и противовоспалительных средств в первые часы после растяжения. Хотя ученые еще ждут подтверждения своих выводов на людях (в настоящее время продолжаются клинические испытания на пациентах после удаления зубов мудрости), аргументов против рутинного прикладывания холодного компресса становится все больше.

