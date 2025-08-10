Почему летом гигиена рук важнее, чем когда-либо: скрытые риски сезона

Мытье рук / © Pexels

Лето – это время активного отдыха на свежем воздухе, фестивалей и пикников, но вместе с этим увеличивается и риск распространения микробов. Теплая погода, частые контакты с новыми людьми и поверхностями способствуют размножению бактерий и вирусов, поэтому тщательное мытье рук становится особенно важным.

Об этом рассказывает Science Alert.

Эксперты предостерегают, что общественные туалеты, часто используемые на пляжах, фестивалях и кемпингах, могут быть очагом кишечной палочки, сальмонеллы и золотистого стафилококка. Вирусы, такие как норовирус и грипп, легко передаются через загрязненные поверхности. Исследования показывают, что даже в больницах почти половина посетителей не моет руки после туалета, что уж говорить о летних массовых мероприятиях.

Прием пищи на природе, например барбекю и пикники тоже несет риски. Теплая погода способствует размножению пищевых патогенов, а недожаренное мясо и несоблюдение гигиены рук могут привести к пищевым отравлениям. Некоторые грибки, растущие на продуктах, способны производить микотоксины, вредящие здоровью.

Вода в реках, озерах и бассейнах может содержать паразитов и бактерии, вызывающие желудочно-кишечные заболевания, поэтому после игр и купания важно мыть руки перед едой и прикосновениями к лицу.

Дети, проводящие время в летних лагерях и на детских площадках, особенно уязвимы к инфекциям. Несоблюдение гигиены рук в таких местах часто приводит к вспышкам гастроэнтеритов и других болезней.

Несмотря на распространенное мнение, что “немного загрязниться” полезно для иммунитета, эксперты отмечают, что грязные руки лишь увеличивают риск заболеваний и не укрепляют иммунитет. Мытье рук остается одним из самых эффективных способов защиты от инфекций, особенно летом.

Гигиена рук — это простая, недорогая и эффективная мера, которая особенно важна летом. Как показало исследование, проведенное в больничных туалетах, нельзя быть уверенным, что люди придерживаются должной гигиены рук даже в местах, предназначенных для защиты здоровья.

Добавьте к этому хаос кемпинга или суету музыкального фестиваля, и забыть об этом становится проще.

Поэтому, едете ли вы в поход, на кемпинг или танцуете под открытым небом, мойте руки с мылом под чистой проточной водой не менее 20 секунд, а затем тщательно вытирайте их, ведь влажные руки легче распространяют микробы. Используйте дезинфицирующее средство для рук (содержащее не менее 60% спирта), если мыла и воды нет под рукой, и желательно держать его в сумке, если не удастся воспользоваться общественными туалетами.