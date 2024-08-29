Почему люди набирают вес даже если мало едят: диетолог объяснила, как похудеть при таких условиях

Диетолог считает, что нужно есть овощи с содержанием витамина С.

Польская диетолог Анна Столинская считает, что люди могут набирать вес даже тогда, когда не переедают. Причина тому – гормон стресса.

Об этом пишет wprost.pl.

Эксперт обратила внимание на то, что может быть причиной набора лишнего веса. Чаще виновником этого является кортизол, или "гормон стресса". Это вещество, производимое корой надпочечников. Он играет очень важную роль в организме. Он мобилизует действия и оказывает противовоспалительное действие. Однако он также может быть вреден.

Анна Столинская считает, что избыток этого гормона заставляет нас набирать вес быстрее, и мы не можем избавиться от лишнего веса. Он также наносит много другого вреда: увеличивает риск воспаления тканей и уменьшает количество белых кровяных телец в крови, ослабляет иммунитет, делая организм более восприимчивым к инфекциям.

Эффективным "оружием" в борьбе с избытком "гормона стресса" является природный витамин С. Сезонные фрукты и овощи, например, цитрусовые, черная смородина, капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, брокколи, перец, шпинат, соединения. Лучше всего включать в рацион сырые продукты, которые меньше подвергаются обработке. Диетолог Анна Столинская советует не употреблять пищевые добавки с витамином С.

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