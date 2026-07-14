Почему многие люди просыпаются в 2 часа ночи: ответ профессора может удивить

Почему вы просыпаетесь в 2 часа ночи? / © iStock

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Просыпаться посреди ночи, особенно около двух часов, многие считают случайностью. Однако профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спир объясняет, что такая особенность может быть следствием действия эволюционных механизмов выживания.

Об этом сообщило издание Mirror.

Как объясняет исследовательница, мозг не засыпает автоматически только потому, что организм устал. Во время длительного стресса физическое истощение и бессонница нередко возникают одновременно. Это связано с тем, что реакция на опасность, которая когда-то помогала людям выживать, продолжает работать и сегодня.

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По словам профессора, когда мозг воспринимает ситуацию как угрожающую, активируется миндалина — структура, которая запускает реакцию «бей или беги». В этот момент организм вырабатывает гормоны стресса, в частности адреналин и кортизол. Из-за этого учащается сердцебиение, ускоряется дыхание, а внимание становится более сосредоточенным.

Исследовательница отмечает, что в далеком прошлом такая реакция была кратковременной и помогала спасаться от хищников, природных опасностей или конфликтов. Зато современные угрозы носят иной характер. Рабочие письма продолжают поступать, смартфоны не дают полностью отключиться от дел, а социальные сети постоянно поддерживают состояние напряжённости и сравнения с другими.

Из-за этого системы мозга, отвечающие за бодрствование, могут оставаться частично активными в течение длительного времени. Как отмечает профессор, сон — это не просто отсутствие активности. Чтобы заснуть, мозг должен сознательно «снизить» уровень бодрствования. Если же человек находится в состоянии хронического стресса, этот процесс нарушается.

По словам Спир, в такой ситуации мозг продолжает анализировать ситуацию, прогнозировать возможные события и как бы готовиться к потенциальным проблемам, даже когда тело уже нуждается в отдыхе. Именно поэтому люди могут испытывать странное сочетание сильного физического истощения и навязчивых мыслей, которые не позволяют заснуть или заставляют просыпаться посреди ночи.

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Еще одним фактором является изменение естественного суточного ритма кортизола. В норме уровень этого гормона повышается утром, помогая проснуться, а вечером постепенно снижается. Однако при длительном стрессе этот механизм может нарушаться, из-за чего организм дольше остается в состоянии готовности.

Помимо стресса, негативно влияют и современные привычки. Профессор объясняет, что искусственное освещение подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. В то же время использование смартфонов перед сном и так называемый «doomscrolling» обеспечивают мозгу непрерывный поток новой информации, эмоций и неопределённости, что поддерживает его активность.

Чтобы улучшить качество сна, исследовательница советует придерживаться стабильного режима дня, сокращать количество раздражителей в вечернее время, регулярно заниматься физической активностью, больше бывать на дневном свете и ограничивать использование экранов перед сном. По её словам, такие привычки помогают мозгу понять, что ночь предназначена для восстановления, а не для постоянной настороженности.

Кроме того, профессор отмечает, что одним из наиболее эффективных методов борьбы с бессонницей по-прежнему является когнитивно-поведенческая терапия, поскольку она помогает разорвать замкнутый круг тревоги и нарушений сна.

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В заключение Спир подчеркивает: ощущение, когда тело очень устало, а мозг продолжает работать, не означает, что организм разучился отдыхать. По её мнению, это скорее свидетельствует о том, что мозг слишком хорошо приспособился к жизни в цифровой среде, которая практически никогда не перестаёт посылать новые стимулы.

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