Почему моча может пахнуть кофе: неочевидные причины и тревожные симптомы

Моча иногда может пахнуть кофе / © Фото из открытых источников

Реклама

Обычно моча имеет слабый запах и светло-желтый цвет. Но иногда запах меняется, в частности, после чашечки кофе. В большинстве случаев это временное явление, однако длительный необычный запах может являться сигналом, что организму нужно внимание.

О возможных причинах такого явления пишет Egészségkalauz.

Реклама

Почему после кофе меняется запах мочи

Кофе содержит много веществ, которые придают ему характерный аромат. После того, как напиток попадает в организм, часть этих веществ перерабатывается, а продукты их распада выводятся, в частности через почки. Поэтому моча иногда приобретает запах, напоминающий кофе.

Реклама

Чаще изменения заметны после нескольких чашек крепкого напитка за короткое время. В то же время реакция у всех разная: кто-то чувствует необычный запах, а кто-то не замечает никаких изменений. На это влияют количество выпитого кофе, особенности организма и то, сколько жидкости потребляет человек в течение дня.

Если запах появился после кофе, а спустя некоторое время исчез и нет других жалоб, обычно причин для тревоги нет.

Как количество воды влияет на запах мочи

Кофе содержит кофеин, который при определенных условиях может усиливать мочеотделение. Если человек пьет много кофе, но мало другой жидкости, моча может становиться более концентрированной. Поэтому ее запах чувствуется сильнее, а цвет становится темнее.

В то же время сам кофе не обязательно влечет за собой обезвоживание. Он также содержит воду, учитываемую в общем объеме потребленной жидкости. Проблемы могут возникать, когда организм в целом получает недостаточно воды.

Реклама

В таком случае следует обратить внимание на жажду, сухость во рту, головную боль и усталость. Если мочи стало заметно меньше, появилась сильная слабость, головокружение или спутанность сознания, нужна медицинская помощь.

Какие заболевания могут изменять запах мочи

Не каждый необычный запах связан с кофе. Иногда человек ощущает аромат, похожий на кофейный, хотя настоящая причина другая. По самому запаху определить заболевание невозможно, поэтому важно учитывать и другие симптомы.

Инфекции мочевых путей. Из-за размножения бактерий запах мочи может оказаться более резким или неприятным. Среди возможных признаков — частые позывы к мочеиспусканию, жжение или боль во время него, а также боль внизу живота. Если к этим симптомам добавляется высокая температура или боли в боку или пояснице, обратиться за помощью нужно как можно быстрее.

Повышенный уровень сахара в крови. При недостаточно контролируемом диабете моча иногда приобретает сладковатый или фруктовый запах. Особенно насторожить должны сильная жажда, частое мочеиспускание, тошнота, боль в животе или учащенное дыхание. При таком сочетании симптомов необходима срочная медицинская оценка.

Реклама

Нарушение работы почек или печени. Такие проблемы могут также влиять на состав мочи. Однако только по запаху установить причину нельзя. Значения имеют другие изменения — например, необычный цвет мочи, отеки или уменьшение ее количества.

Во время беременности запахи могут восприниматься острее из-за гормональных изменений. Однако стойкий необычный запах не следует автоматически объяснять беременностью: причиной может быть и инфекция мочевых путей, требующая внимания врача.

Что делать, если моча пахнет кофе

Если запах возникает преимущественно после кофе, можно на несколько дней снизить количество напитка и следить за тем, исчезает ли проблема. Также стоит пить достаточно воды в течение дня, ориентируясь на жажду и потребности.

Не обязательно полностью отказываться от кофе. Иногда достаточно пить его меньше или заменить одну из чашек без кофеина. Следует также учитывать кофеин из чая и других напитков, ведь он поступает в организм не только с кофе.

Если необычный запах не исчезает в течение нескольких дней, возникает даже без употребления кофе или регулярно возвращается, следует обратиться к семейному врачу. Особенно это важно, если изменились цвет или количество мочи или появились боль, жжение и частые позывы в туалет.

Врач может назначить анализ мочи, а при необходимости другие обследования. Это поможет выяснить причину перемен, а не только устранить неприятный симптом.

Другие изменения мочи, на которые следует обратить внимание

Запах — не единственная характеристика мочи, которая может изменяться в зависимости от состояния организма. Например, из-за недостатка жидкости она становится темнее, а ее запах — более выразительным. В то же время могут появиться жажда, сухость во рту, головная боль и усталость. Если организм теряет много воды из-за жары, сильного потоотделения, рвоты или диареи, важно своевременно пополнять запасы жидкости.

Однако не все изменения мочи связаны с питьевым режимом. Если ее цвет длительное время остается необычным, количество заметно уменьшилось или мочеиспускание сопровождается болью, следует обратиться к врачу. Такие симптомы могут иметь разные причины, в частности, быть связанными с работой почек. По самому цвету или запаху определить заболевание невозможно — для этого могут потребоваться анализы.

Еще одно изменение, на которое стоит обратить внимание, — пена в моче. Одиночные пузырьки могут появляться из-за сильной струи мочи или других безвредных причин. Однако если моча регулярно становится заметно пенистой, особенно при наличии отеков, необычной усталости или изменений в мочеиспускании, требуется консультация врача.

Главное — оценивать не один признак отдельно, а то, как долго он сохраняется и сопровождается ли другими симптомами. Временное изменение после определенного напитка или недостаточного употребления воды не обязательно свидетельствует о болезни. Но если необычный цвет, запах или пена не исчезают или регулярно возвращаются, лучше выяснить причину, а не откладывать обследование.

Новости партнеров

Новости партнеров