Почему мороженое может быть опасным для организма: врач поразила ответом
Врач дала четкую рекомендацию, как часто можно употреблять этот десерт без ущерба.
Мороженое является вкусным десертом, имеющим определенную питательную ценность. Однако специалист по питанию и диетологии Элиф Акчекен (Elif Akçeken) призывает употреблять его с особой осторожностью, поскольку в ряде случаев оно может существенно повредить здоровью.
Об этом пишут U-News.
Самая большая опасность кроется в составе. Акчекен отмечает, что кукурузный сироп, подсластители, консерванты, эмульгаторы и красители, содержащиеся в мороженом, могут иметь очень негативные последствия для организма.
Умственная отсталость. По словам эксперта, некоторые добавки способны повлечь за собой умственную отсталость.
Болезни сердца и диабет. При чрезмерном употреблении у людей развивается сахарный диабет и болезни сердца.
Кроме проблем, связанных с избыточным весом и сахаром, существует прямая угроза инфекционного заражения. К сожалению, не все производства соблюдают необходимые гигиенические условия.
В таких случаях существует высокий риск заражения опасными микроорганизмами, такими как сальмонелла и бацилл цереус.
Частицы льда на упаковке мороженого могут свидетельствовать о том, что оно уже таяло и было снова заморожено. Такой продукт является питательной средой для размножения бактерий, и к нему следует относиться с особой осторожностью.
Сколько мороженого можно есть
Элиф Акчекен дала четкие рекомендации по нормам потребления десерта:
Для здоровых людей. Те, кто не испытывает проблем со здоровьем, могут употреблять несколько шариков мороженого 2-3 раза в неделю.
Для худеющих. Люди, решившие избавиться от лишних килограммов, должны ограничиться двумя шариками один раз в неделю.
