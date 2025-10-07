Почему мороженое может быть опасным для организма: врач поразила ответом

Мороженое / © Pixabay

Мороженое является вкусным десертом, имеющим определенную питательную ценность. Однако специалист по питанию и диетологии Элиф Акчекен (Elif Akçeken) призывает употреблять его с особой осторожностью, поскольку в ряде случаев оно может существенно повредить здоровью.

Об этом пишут U-News.

Самая большая опасность кроется в составе. Акчекен отмечает, что кукурузный сироп, подсластители, консерванты, эмульгаторы и красители, содержащиеся в мороженом, могут иметь очень негативные последствия для организма.

Умственная отсталость . По словам эксперта, некоторые добавки способны повлечь за собой умственную отсталость.

Болезни сердца и диабет. При чрезмерном употреблении у людей развивается сахарный диабет и болезни сердца.

Кроме проблем, связанных с избыточным весом и сахаром, существует прямая угроза инфекционного заражения. К сожалению, не все производства соблюдают необходимые гигиенические условия.

В таких случаях существует высокий риск заражения опасными микроорганизмами, такими как сальмонелла и бацилл цереус.

Частицы льда на упаковке мороженого могут свидетельствовать о том, что оно уже таяло и было снова заморожено. Такой продукт является питательной средой для размножения бактерий, и к нему следует относиться с особой осторожностью.

Сколько мороженого можно есть

Элиф Акчекен дала четкие рекомендации по нормам потребления десерта:

Для здоровых людей. Те, кто не испытывает проблем со здоровьем, могут употреблять несколько шариков мороженого 2-3 раза в неделю.

Для худеющих. Люди, решившие избавиться от лишних килограммов, должны ограничиться двумя шариками один раз в неделю.

Напомним, ежедневное употребление популярного напитка, особенно в возрасте после 60 лет, может значительно ослабить кости из-за содержания фосфорной кислоты и искусственных подсластителей.