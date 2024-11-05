Почему мы просыпаемся в три часа ночи: объяснения и советы психолога

Важно понимать, что ночные пробуждения – это естественная часть цикла сна, и не следует дополнительно стрессовать из-за них.

Пробуждение в три часа ночи является вполне естественным явлением, связанным с циклами сна. Стресс и тревожность могут превратить кратковременное пробуждение в длительную бессонницу.

Об этом пишет IFL Science.

Ученые объясняют, что в течение ночи человек проходит несколько циклов сна, каждый из которых длится около четырех часов. Цикл начинается с легкого сна, переходит в глубокую фазу медленного сна, а затем в более активную фазу быстрого движения глаз (БРО). Именно после фазы БРО вероятнее всего и происходит кратковременное пробуждение.

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Таким образом получается, что если человек обычно засыпает около 23 часов, то естественное пробуждение может произойти примерно в 3 утра. В нормальных условиях это прерывание сна длится всего несколько минут. Однако, если человек уже захватывает "спираль негативных мыслей", кратковременное пробуждение может превратиться в бессонницу.

Психолог и когнитивный терапевт Грег Мюррей объяснил, что ночью наши проблемы, собранные за день, кажутся более серьезными из-за невозможности активно их решать. Днем мы можем действовать, чтобы преодолеть трудности, но ночью единственное, что нам остается – это беспокоиться, к чему наш ум особенно склонен в это время, отметил он.

Что делать для борьбы с ночной тревожностью

Советы Мюррея:

Попробуйте медитацию: нужно просто сосредоточиться на своем дыхании и чувствовать, как воздух входит и выходит. Это поможет успокоить мысли и отвлечься от тревожных переживаний.

Прислушаться к своему телу: нужно обратить внимание на физические ощущения – это тоже помогает отвлечься от тревожных мыслей.

Если не удается успокоиться и заснуть в течение 15-20 минут – почитайте книгу. Чтение – отличный способ переключить внимание и помочь мозгу расслабиться.

Главное – не лежать в постели и не накручивать себя тревожными мыслями. Лучше занять ум чем-нибудь успокаивающим и приятным.

Важно понимать, что ночные пробуждения – это естественная часть цикла сна, и не следует дополнительно стрессовать из-за них.

Напомним, психолог Елена Смирнова дала советы – что делать, когда страшно. В частности, она отмечает: следует понимать, если паническая атака произошла раз, она может повториться, и здесь главное – ваши дальнейшие действия.

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